Russell Crowe confirma que no está implicado en ‘Gladiator 2’

En una época en la que han surgido secuelas como Top Gun: Maverick, Avatar: el sentido del agua o Cazafantasmas: más allá de la vida, no nos debería extrañar que un producto como Gladiator fuese a tener una segunda parte. Sin embargo, tal y como terminaba la cinta original era poco probable que Ridley Scott pudiese continuar esta épica historia de venganza y libertad. Protagonizada por Russell Crowe en el año 2000, la epopeya de Máximo Décimo Meridio se alzó con 5 premios Oscar entre los que se incluía el de Mejor Película y actor para Crowe. Ahora, el intérprete australiano ha explicado que no tiene nada que ver con la futura Gladiator 2.

El actor, que promocionaba el estreno inminente de El exorcista del Papa, dijo en una entrevista para RTÉ Radio One lo siguiente: “Estoy seguro de que en algún momento querrán preguntarme sobre algo, pero no han mencionado nada en mucho tiempo. Es una extensión de la narrativa, pero va mucho más allá del fallecimiento de Máximo, por lo que realmente no me involucra en absoluto. Escuché que el Joven Paul (Mescal) es un buen tipo y le deseo la mejor de las suertes. Creo que se dónde están remontando la historia, un joven Lucius, asumiendo el papel de emperador. Creo que es una idea muy inteligente dentro del mundo de la película que creamos”.

Gladiator 2 está escrita por David Scarpa, el guionista con el que Scott ha trabajado en la cinta de Napoelón. Para su regreso a Roma, el cineasta de Alien y American Gangster sí que contará con viejos conocidos como la diseñadora de vestuario Janty Yates y el diseñador de producción Arthur Max. Doug Wick y Lucy Fisher producen a través de Red Wagon Entertainment, en colaboracion de la productora del director, Scott Free.

La continuación se llevará a cabo después de dos décadas de la historia original, lo que a Crowe le provoca cierta envidia sana: “Miro hacia atrás y me encantó cada minuto, y ese no era el caso en ese momento. Me gusta estar en un set de películas de época. Entrar en ese tipo de disfraces y ese tipo de situaciones y esas cosas, tiene un gran atractivo para mí. Hay un ligero toque de celos de que la gente tenga esa experiencia que yo tuve una vez”.

Gladiator 2 comenzará a rodarse este año y está pensada para aterrizar en las salas de cine en 2024.