Paul Mescal no está interesado en cambiar su físico para ‘Gladiator 2’

Hace algunas semanas se hablaba de que posiblemente, el actor Paul Mescal encarnaría a Lucius, el sobrino del difunto Cómodo (Joaquin Phoenix) en una tardía secuela de Gladiator. El proyecto que filmará el propio Ridley Scott bebe directamente de esa necesidad incipiente en Hollywood por realizar segundas partes apoyadas en la nostalgia de las cintas originales. Una tendencia que alcanzó su cenit el pasado 2022 con Top Gun: Maverick. Sin embargo, en una entrevista reciente para THR, el intérprete irlandés ha renegado de este tipo de papeles señalando que “no se siente interesado” en desarrollar personajes en los que la robustez física es el núcleo central.

“Con películas como esta y películas de superhéroes, a veces ha un enfoque en eso, lo que no me parece interesante”, explicaba el protagonista de Normal people. El recién ganador del Bafta y nominado al Oscar siguió explicando que los motivos vienen de la mano de la credibilidad a la hora de realizar el trabajo y de la necesidad de desarrollar su físico: “Por supuesto, se requiere una robustez física para el personaje, pero más allá de eso, no estoy interesado. Este tipo tiene que pelear y tiene que ser una bestia. Y lo que sea que se vea y se sienta bien para mí, es lo que va a ser”, agregando además a su argumento que cuando ve esa misma tipología de películas, piensa “Esa persona no es real”.

Consciente de la lluvia de críticas y de cómo se saca todo de contexto debido principalmente a internet y a las redes sociales, Mescal terminó matizando su reflexión acerca del género superheroico, restando relevancia a su propia opinión. “Esto será algo de lo que me arrepienta decir, pero por el momento no es algo…no me lo han pedido. Así que me siento un poco ridículo al decir que no cuando no me lo han pedido, pero no es algo que esté deseando hacer”, declaraba.

Mescal: el actor indie de moda

Este 2022 e inicio de 2023 hay varios nombres de actores jóvenes que han dado un gran salto en sus respectivas carreras. Austin Butler o Jenna Ortega son sólo algunos ejemplos. Pero si de verdad tenemos que “destapar” a una estrella que puede liderar a toda una generación de intérpretes ese es Paul Mescal.

A sus 27 años, Mescal ha maravillado a la crítica y al público con su papel de Callum en Aftersun. La considerada por muchos como la mejor película del año ha despertado a la audiencia con una aparente sencillez, pero con una compleja puesta escena que ha devuelto la esperanza en el cine indie.