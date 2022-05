Denzel Washington fue crucial en la elección de Austin Butler como Elvis

Hace ya más de un año que se anunció que el director Baz Luhrmann (Moulin Rouge, El gran Gatsby) preparaba una película sobre la figura de Elvis Presley. Las semanas posteriores, el papel principal se convirtió en uno de los roles más codiciados de la industria, debido a la relevancia del cantante y porque este tipo de biopics suelen confluir en una más que probable nominación para el Oscar, tal y como le paso a Rami Malek en Bohemian Rhapsody. Como era de esperar, varios actores de primera línea querían el papel. Miles Teller, Ansel Elgort o Harry Styles fueron alguno de los nombres recurrentes. Sin embargo, finalmente fue Austin Butler el que fue elegido para interpretar al rey del rock. Pero ¿cómo un desconocido como Butler pasó por encima de tantos rostros importantes en la industria? La clave está en otro actor: Denzel Washington.

Luhrmann habló con Entertainment Weekly sobre el proceso de elegir a Austin Butler para el papel principal de Elvis, indicando que el dos veces ganador del Oscar tuvo mucho que ver después de la brillante audición en vídeo que el actor hizo interpretando ‘Unchained Melody’: “Recibí una llamada de Denzel Washington. No conocía a Denzel y él dijo ‘acabo de trabajar con este tipo en el escenario. Nunca he visto una ética de trabajo como esa’. Y yo dije ‘Está bien, debo verlo’”. Washington se refería a The Iceman Cometh, una producción del 2018 que Eugene O’Neill llevó a Broadway y en la que ambos intérpretes coincidieron juntos.

Finalmente, el cineasta escogió a Butler para ser el protagonista de la historia. Sin embargo y como relata el propio Luhrmann, después tuvo un gran trabajo por delante ya que el film cubre toda la vida de Elvis, dividiéndola en tres capítulos distintos: “Está Elvis el punk, por así decirlo, el rockero punk original, el rebelde. Luego está Elvis el cineasta. Ahí es cuando es popular y familiar. Y luego está el Elvis de los 70, que es épico”. El director continuó elogiando a su protagonista y según cuenta, está más que contento con la interpretación de Butler señalando que su trabajo va más allá de ser el músico: “Honestamente, lo puse a prueba, pero vivió Elvis. Lo que ha logrado no es hacer una personificación, sino vivir a Elvis, en la medida que lo ha humanizado”.

Elvis será presentada en el Festival de Cannes y después, llegará a los cines el próximo 24 de junio.