Michael B. Jordan volverá a subirse al cuadrilátero en Creed 3, pero a su vez tendrá la responsabilidad de ser el hombre que, detrás de las cámaras dirigirá la tercera parte de este spin-off sobre la saga Rocky. Son muchos los actores que se han situado también en la silla de director y sin embargo, nunca suelen ser debuts sencillos. La máxima dirigencia en la producción a menudo exige de conocimientos que sólo se consiguen con el tiempo. Ese papel de guía lo suelen ocupar los ayudantes de dirección, los cuales en esta cinta tienen un desempeño pronunciado respecto a la labor que tendrían al lado de cineastas veteranos. Sin saber muy bien cuánto le ha condicionado el trabajo de su equipo, el actor que interpreta a Adonis Creed ha contado cómo el que le prestó una considerable ayuda para superar esta gran prueba fue el también actor y director Denzel Washington.

Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) says Denzel Washington gave him pointers for his "Creed III" directorial debut. "He's willing to do anything to help." pic.twitter.com/G91jfstLIe

— AP Entertainment (@APEntertainment) January 15, 2022