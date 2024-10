La broma le sale cara a Warner: ‘Joker 2’ es un fracaso mundial para la taquilla

Era algo que se venía anticipando desde su prestreno en el Festival de cine de Venecia: Joker 2 ha sido un fracaso en su estreno mundial. La secuela inesperada del payaso criminal había estado generando un interés derivado del éxito de la primera parte y por supuesto, de la incorporación de Lady Gaga al reparto de lo que supuestamente era un atrevimiento creativo dentro del género musical. No obstante, las críticas paupérrimas de la prensa especializada en la Mostra italiana no hacían presagiar nada bueno, aunque quizás el principal handicap partía de su gigantesco presupuesto de 200 millones de dólares.

Después de estar rodeada de polémicas a raíz del comportamiento errático en los últimos meses de Joaquin Phoenix, Joker 2 ha cumplido con la profecía de su probable escalabro económico y de facto, ya está en más de una infame lista de secuelas completamente innecesarias, cumpliendo aquel tan manido adagio de que segundas partes nunca fueron buenas. En su primer fin de semana, Joker 2 ha sobrepasado tímidamente los 120 millones de dólares de recaudación mundial. Una cifra que podría parecer elevada, pero como inferimos, representa unos números especialmente pobres para su condición de blockbuster. Del mismo modo, el duro golpe de realidad que se han llevado Warner y DC es todavía más hiriente teniendo en cuenta las pretensiones de los directores ejecutivos y de los más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo que logró la primera parte. Poco más de tres días en el box office mundial han bastado para descifrar el terrible augurio de una Joker 2 que muy probablemente no termine siendo un proyecto rentable.

‘Joker 2’: un desastre para los analistas

Analizar el éxito o fracaso de una película a las pocas horas de su estreno podría ser considerado un ejercicio demasiado atrevido. Sin embargo, en la actualidad los analistas pueden predecir (con un alto porcentaje de acierto) los números que logrará un largometraje según lo recaudado en su primer fin de semana. Para más inri, Joker 2 ha obtenido una pobre «D» (la valoración más baja de una adaptación del mundo de los cómics) en su calificación en CinemaScore, la cual supone la opinión general de un público que no validará el futuro crecimiento de la taquilla del guasón. Es decir, la siguiente ventana comercial de Joker: Folie à Deux será sustancialmente todavía menor. Ese peyorativo boca a boca profundizará los malos resultados económicos ya acrecentados por las reseñas profesionales de los principales medios. Con todo, mucho tendrán que cambiar las cosas para que durante las tres o cuatro semanas de su desempeño popular para que el seguimiento logre salvar los muebles del estudio. Joker 2 necesita al menos unos 4oo millones de dólares para no generarle pérdidas a la major, mientras que los profesionales del sector sitúan su evolución final entres los 200 y los 300 millones de dólares para las arcas de Warner. La primera vez en la historia que el personaje del Joker no es un reclamo imbatible para los espectadores.

Por si su propia crisis de credibilidad y números no fuese suficiente, las futuras novedades de la cartelera representan una competencia que no le viene nada bien al devenir del payaso musical: La habitación de al lado, Smile 2, Venom: el último baile, Anora…toda una serie de estrenos que acumulará a un gran número de espectadores a lo largo del mes de octubre.

¿Qué ha fallado? ¿Por qué es un fracaso?

Hoy en día, las malas criticas frente a un filme de gran expectación suelen ser lo suficientemente condenatorias como para «bajar el suflé» del interés generalizado. Tanto es así que antes de presentarse en Venecia, se especulaba con que Joker 2 fuese a batir el reciente récord de la calificación R que precisamente, Deadpool y Lobezno le había arrebatado a la historia original de Arthur Fleck. Pero no todo puede atribuirse únicamente a las reseñas profesionales, pues del mismo modo existía cierto halo de nula necesidad sobre hacer una continuación de una trama que estaba cerrada. Por otra parte, el apartado musical no es precisamente un reclamo taquillero en el mundo, causando seguramente el freno y siendo una reticencia enorme para una buena parte del público.

Por último, el Joker es un personaje con una gran cantidad de fans del terreno de los cómics y de las películas. Su personalidad tan marcada y el ser radicalmente diferente de lo que conocemos del villano, se ha vivido como una traición falsa a la mitología del antagonista de Batman. Tener muy poco del cómic se ha traducido en una trampa comercial, pues este protagonista podría ser tanto el propio Arthur Fleck, como cualquier otro.