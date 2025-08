El duro golpe de Hacienda a miles de jubilados: la lista de pensionistas que se quedarán sin la devolución del IRPF

Si eres pensionista y además mutualista, puede que te haya alegrado la reciente noticia en la que por fin, el BOE había publicado el reconocimiento por parte de Hacienda, o la Agencia Tributaria, de hacer la devolución del IRPF que durante años se les debe. Sin embargo, debemos estar atentos ya que no todos los pensionistas van a cobrar dicha devolución y puede que se lleven una sorpresa en el caso de que la estén esperando.

La devolución del IRPF a los mutualistas afecta a los ejercicios fiscales no prescritos, es decir, los que corresponden a los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Y además, se va a hacer en un único pago, mejorando el sistema anterior, que obligaba a presentar reclamaciones por separado y alargaba el proceso durante meses. Pero como decimos, no todos los pensionistas la van a cobrar dado que aunque cotizaron y cumplen con los requisitos históricos, sus pensiones actuales no tienen retenciones del IRPF. Y esa, según Hacienda, es una condición imprescindible para que proceda el reembolso.

Los pensionistas que no van a cobrar la devolución del IRPF

Los jubilados con pensiones bajas y que menos tienen son precisamente quienes están siendo excluidos de esta devolución que lleva meses siendo noticia. ¿La razón? Hacienda sostiene que si en los años recientes no ha habido retenciones de IRPF en la pensión, no hay cantidad que devolver. Una interpretación estricta que, aunque técnicamente puede parecer válida, no tiene en cuenta la doble tributación sufrida décadas atrás por estos mutualistas.

En la práctica, esto significa que dos personas que cotizaron lo mismo en su día pueden estar recibiendo un trato muy distinto ahora. Quien tenga una pensión algo más alta, con retención fiscal, recibirá su devolución. Quien cobre poco, y por tanto no tenga IRPF retenido, no verá ni un euro. Y eso no sólo es desconcertante, sino profundamente desalentador para quienes confiaban en que esta reforma sería, al fin, una reparación histórica.

El silencio de la administración y la respuesta social

Hasta el momento, la Agencia Tributaria no ha mostrado intención de modificar su criterio. La devolución está en marcha para quienes cumplen con sus requisitos, pero no se contemplan medidas para los miles de jubilados que han quedado fuera por tener pensiones exentas de IRPF. Tampoco hay, de momento, un movimiento claro desde el Gobierno o los principales partidos para corregir esta exclusión, lo que ha generado malestar entre colectivos de mayores y organizaciones sociales.

Algunas asociaciones de pensionistas ya han empezado a mover ficha, exigiendo una revisión urgente del procedimiento. Se pide que se valore el historial de cotización y no sólo la situación fiscal actual. Porque de lo contrario, se está premiando a quien tiene más y olvidando a quien menos puede. Varias plataformas ciudadanas estudian la vía legal, pero los trámites son complejos y, para muchos afectados, difícilmente accesibles. No todos los jubilados tienen los medios, y mucho menos la energía, para enfrentarse a un proceso largo, técnico y costoso.

¿Es posible reclamar la devolución si no hay retención de IRPF?

Aquí llega una de las preguntas clave que se están haciendo muchos pensionistas: si mi pensión es baja y no tengo retenciones, ¿puedo reclamar igualmente? La respuesta oficial es que no. Pero algunos asesores fiscales están recomendando presentar la solicitud de todas formas, acompañándola de un escrito explicativo. En algunos casos se están revisando estas peticiones y, aunque no hay garantías, podría abrirse una puerta para ciertos casos concretos. Eso sí, sin una instrucción general que modifique el criterio de Hacienda, el margen es limitado.

Otra vía es la judicial. Ya ha habido recursos en años anteriores por cuestiones similares, y algunos tribunales han fallado a favor de los pensionistas. Pero se trata de procesos largos y con resultados inciertos. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para personas que en algunos casos superan los 80 años, y se sienten excluidos ya que no creen que les quede mucho tiempo para reclamar y que se les de la razón.

Conviene estar atento al tipo de pensión que se tiene, pero más allá de las cuestiones fiscales, es importante recalcar que si todos los mutualistas pagaron de más en su momento, todos deberían tener derecho a recuperar ese dinero, independientemente de cuánto cobren hoy. El hecho de que una pensión no tenga retención no debería usarse como excusa para denegar una devolución que además en realidad, les pertoca ya que no se trata de una ayuda, o de un favor.

No es razonable que un jubilado que lleva más de cuarenta años cotizados tenga que quedarse sin devolución porque hoy vive con una pensión mínima. Y sin embargo, eso es lo que está ocurriendo. El sistema, en lugar de reconocer una deuda histórica, está aplicando un filtro técnico que margina justo a quienes más han perdido con el paso del tiempo. Y esa es la herida que sigue abierta.