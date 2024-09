Todd Phillips ha tenido que reescribir escenas enteras de ‘Joker 2’ por culpa de Joaquin Phoenix

Joker 2 se proyectó hace una semana en el Festival de Cine de Venecia con críticas bastantes dispares en lo que suponía, el regreso de Joaquin Phoenix y el director Todd Phillips al certamen donde se coronaron en 2019, ganando el León de Oro. La expectación en torno a la continuación no ha parado desde el anuncio oficial hace un par de años, generando una tremenda polarización en redes entre los defensores y los grandes detractores del filme original. Más allá de esa lucha sobre la relevancia o intrascendencia de su nivel cinematográfico, a la producción le han acompañado varias polémicas como la disparidad salarial entre Phoenix y Lady Gaga o el reciente desplante del actor del payaso criminal en la nueva película dirigida por Todd Haynes. Ahora, esa vehemencia adquirida por el ganador del Oscar está adquiriendo una relevancia un tanto problemática en los rodajes. Hasta el punto de tener que reescribir escenas enteras de esta Joker 2 por el vergel de ideas y propuestas que el propio Phoenix marcaba en el ser.

Joker 2 o Joker: Folie à deux como reza su título oficial, llegará a los cines el próximo mes de octubre y se espera que sea uno de los últimos grandes taquillazos del 2024, junto a la también continuación Gladiator 2. Por ello, desde la propia promoción del certamen italiano los protagonistas están haciendo cierto hincapié en refutar la idea de que sea un musical, a pesar de que toda la prensa especializada reseña esta cualidad como el eje que articula el desarrollo redentor de Arthur Fleck. Unas declaraciones que apunta a un interés comercial ya que el género del musical no suele tener un gran desempeño económico en la actualidad del box office. La recepción del público parece un absoluto misterio, sobre todo teniendo en cuenta que la continuación es un desempeño opuesto y completamente radical a lo que conocimos en la primera parte. Un desarrollo de los acontecimientos diferente del mismo modo en Joker 2, donde el control del protagonista sobre los designios de la producción ha sido tan grande que ha obligado a Phillips a volver a plantear secuencias enteras tras las sugerencias del actor de Beau tiene miedo.

A Lady Gaga le gustó la idea

El carácter ingeniosamente combativo de Phoenix podría haber sido un problema en cualquier otro rodaje. Sin embargo, la confianza puesta en el talentoso intérprete que ni a Phillips ni a Gaga parecía importarles hacer «borrón y cuenta nueva» con algunas partes de la cinta. En su última entrevista, el cineasta describía así la situación: «Mi argumento sobre Joaquin es que él es el túnel al final de la luz. Piensas ‘OK, esta escena funciona, vamos a filmarla’. Y Joaquin dice ‘No, no, no tengamos una reunión rápida al respecto’, y han pasado tres horas y estás reescribiéndolo en una servilleta». La presencia creativa de la estrella no sorprende demasiado si recordamos cómo Ridley Scott tuvo que cambiar gran parte del guion de Napoleón por el desarrollo interpretativo del actor norteamericano.

Del mismo modo y convencida del genio de su coprotagonista, la cantante aceptaba de buen grado los cambios derivados de las ideas de Phoenix e incluso, disfrutaba del momento. Siendo para ella, algo realmente motivador en su recién iniciada carrera como actriz.

«Muy a menudo nos reuníamos en el tráiler de Joaquin y, a veces, simplemente rompíamos el guion y empezábamos todo de nuevo. Fue un proceso realmente genial y liberador», le contaba Gaga a la revista Vogue. Esos cambios del libreto original coescrito entre Phillips y el guionista Scott Silver afectaban de igual modo a la interpretación de la actriz de su personaje de Harley Quinn, lo que la llevó directamente a escribir un vals para el musical.

«Lo bueno de Lady Gaga es que realmente se las arregla sola, tanto fuera de cámara cuando estamos en el tráiler destrozando cosas, como delante de la camara. No fue una hazaña menor», decía Phillips de la ganadora del Grammy y nominada al Oscar a Mejor actriz principal. Su desempeño podría volver a valerle una nominación a la estatuilla dorada en la próxima edición de la alfombra roja. Aunque en realidad, todavía es pronto para una categoría que año tras año mantiene una dura competencia.

Cuando estrenaron la primera cinta, tanto Phoenix como Phillips negaron la posibilidad de una secuela. No obstante, en la conferencia de prensa de Venecia, el actor señaló que siempre tuvo claro que la cinta merecía una secuela.

¿De qué trata ‘Joker 2’?

La sinopsis oficial de Joker 2 es la siguiente: «Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. mientras lidia con su doble identidad, Arthur no sólo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él».

Joker: Folie à Deux se estrenará el próximo 4 de octubre en los cines de todo el mundo.