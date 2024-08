Joaquin Phoenix deja tirado al director Todd Haynes a pocos días del rodaje de su nueva película

El último proyecto del cineasta Todd Haynes ha sufrido imprevisto y duro revés para la producción. A pocos días de comenzar el rodaje, la estrella Joaquin Phoenix se ha retirado aparentemente de la película, dejando paralizando el desarrollo de la cinta. Un comportamiento que todavía no se sabe si tiene que ver con un desacuerdo sin retorno con el director o un impedimento personal, pero desde luego no es ni mucho menos, la forma habitual de desligarse de un título, mucho menos cuando todo un equipo de colaboradores está preparado para comenzar la filmación.

Phoenix, iba a ser el rostro visible de este intenso romance LGTBI todavía sin título, que narra la huida de dos hombres enamorados a México y que en teoría estaría basado en la historia de amor que el propio Haynes vivió con Jon Raymond, el colaborador frecuente de la directora Kelly Reichardt (First Cow) Raymond coescribió el guion de Mildred Pierce, la miniserie que Haynes dirigió para HBO en 2011. Según varias fuentes de medios norteamericanos, el ganador del Oscar a Mejor actor habría abandonado la producción de Killer Films, cinco días antes de comenzar el rodaje en Guadalajara, cerca de la costa suroeste de México, en el estado de Jalisco. En teoría, Phoenix habría decidido retirarse de la historia mientras se encontraba en Los Ángeles. Ahora se desconoce cómo se desarrollarán los acontecimientos del proyecto, pues el apoyo del actor de Napoleón era clave para que la historia consiguiese salir a flote.

Joaquin Phoenix era el impulso del filme

Con el apoyo de MK2 Filmes, Haynes reunió a un equipo en el país centroamericano para la producción, con el comienzo de las ventas en la distribución planteadas en todo el mundo antes incluso de que comenzase el Mercado de Cine Europeo en febrero. Sin embargo, el desarrollo de la película se vino abajo a principios de julio. La información aseguraban que la financiación dependía completamente de la presencia del actor, en una historia probablemente ambientada en la década de los 30 y con una calificación NC-17 en Estados Unidos. Un código de clasificación y control parental complejo y restrictivo que dificulta en gran medida la exhibición en cines, ya que la categoría impide el acceso de cualquier menor de edad a la sala, independientemente de que vaya tutelado. NC-17 es así, un calificativo todavía más duro que la clasificación R, donde los jóvenes sí que pueden entrar al patio de butacas acompañado de un adulto.

Justamente y por las palabras del director, la idea de llevar el largometraje a ese nivel de crudeza y contenido sexual explícito fue idea del propio Joaquin Phoenix. «Joaquin me presionaba más y me decía ‘No, vayamos más allá’. Esta será una película clasificada NC-17», le contaba Haynes a los medios el año pasado en el Festival de Cine de Cannes. De esta forma, el protagonista de Joker ejerció como la fuerza impulsora de la película, desde que autor estadounidense promocionaba May December en 2023:

«Toda la experiencia fue motivada por Joaquin. Fue motivada por su osadía, su deseo de superar barreras y de llegar a los lugares incómodos de esta relación. Y aún así, se sintió como un proceso muy orgánico», le contaba en su momento a IndieWire.

Una película gay muy explícita

Desde luego, la clasificación NC-17 garantiza que el proyecto será explícitamente sexual, como fue por ejemplo en su momento la Blonde de Netflix. Por el momento ni los representantes de Phoenix ni la producción ejecutiva de la cinta se ha pronunciado, pero esta espantada pone en riesgo a todo el proyecto y sus integrantes. Haynes ha sido muy claro en su deseo de que el trabajo será lo más gráficamente posible en cuanto a sus escenas de sexo gay. Por otra parte, este iba a ser el supuesto primer papel homosexual del actor en la gran pantalla.

La desaparición de Joaquin Phoenix cinco días antes de que comience el rodaje supone un auténtico problema y deja a mucha gente en apuros. Según una fuente interna de IndieWire con conocimiento de la parte financiera del filme, varias partes interesadas y departamentos tendrán que ser recompensados económicamente. Danny Ramírez (Top Gun: Maverick) se unió al elenco en julio como el interés motos de Phoenix.

Con el parón producido tras la huida del protagonista, Haynes va a centrarse mientras tanto en la Miniserie Trust, al mismo tiempo en el que Killer filmes busca a un actor para remplazarlo y emite los cheques con la correspondiente compensación económica de todos aquellos que invirtieron su tiempo en el proyecto.