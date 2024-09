Las malas críticas de ‘Joker 2’ no prometen nada bueno para su futuro en la taquilla

Todavía es una de las películas más esperadas del año, pero las malas críticas de Joker 2 pueden terminar gastándole una mala pasada en la taquilla. Todo lo contrario a lo que sucedió a la cinta original. La marca del payaso criminal, dada su relevancia en las viñetas y en la cultura pop, siempre ha sido un reclamo para la audiencia. Sin embargo, fue el impulso de llevarse el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y su carrera por el Oscar lo que terminó convirtiéndola en un auténtico filón económico para Warner Bros. Ahora, a menos de un mes de su estreno en salas, muchos no sólo se preguntan si la secuela registrará cifras parecidas a las de su antecesora, sino si la continuación podría ser un producto poco rentable para la major.

La primera aproximación de Joaquin Phoenix al papel de Arthur Fleck supuso la antítesis del cine comercial de superhéroes que se estaba haciendo por aquel momento. En Marvel, se estrenaron Spider-Man: lejos de casa y Vengadores: Endgame mientras que la propia DC con ¡Shazam!, intentaba seguir la estela de la casa de las ideas. Así para sorpresa de todos, la llegada del filme de Todd Phillips terminó impactando a la prensa especializada, la cual no esperaba encontrarse con la prodigiosa performance de Phoenix imbuida en una atmósfera más propia de la cinematografía de Martin Scorsese que de la fantasía de las viñetas de Detective Cómics. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes fílmicos de su realizador, pues Phillips fue antes de la adaptación, el responsable de dirigir la trilogía Resacón en las Vegas. Por desgracia para él, por mucho revuelo causado a través de lo radicalmente diferente que se ha propuesto ser la secuela, las críticas a Joker 2 son casi una broma de mal gusto que no haría gracia ni al propio antagonista de Batman.

¿El fracaso más grande del 2024?

La recaudación millonaria de Del revés 2 y de Deadpool y Lobezno es una especie de espejismo que no representa para nada lo desérticas que han estado las salas en 2024. Ese es quizás, el handicap primigenio de la nueva adaptación. Pero aún con todo, lo que más debería preocupar al estudio es su abultado presupuesto. Joker: Folie à deux ha costado 200 millones de dólares, triplicando la inversión económica del anterior título. Por lo que, sumados los brutales gastos de marketing y promoción que tendrá el proyecto, seguramente no empiece a obtener beneficios hasta alcanzar los 500 millones de recaudación. Igualmente, sería muy extraño un fracaso como tal, aunque resultará complicado superar los más de 1.000 millones de la primera.

La estocada la pueden dar las decepcionantes críticas a Joker 2. En líneas generales y a pesar de tener algunos defensores, la historia de amor y la redención de Arthur Fleck ha dejado muy fríos a los que la pudieron ver en su preestreno en el pasado certamen italiano. «obra inerte», «irregular blanqueamiento», «aburrida», «plana», «desperdicia a Lady Gaga»…los comentarios no han sido nada halagadores y esto según Empire City (una de las empresas exhibidoras norteamericanas), se está notando demasiado en la preventa.

«Los números no mienten, e incluso estas primeras señales de alerta están por todas partes. La nueva película del Joker está en serios problemas si atendemos al primer medio día de preventa. El estreno de 100 millones de dólares está en serio peligro y podría bajar mucho más. Esperemos que no se dirija al territorio de The Marvels/The Flash», escribía la cuenta de la marca en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

Por si estos problemas no fuesen suficientes, otra debilidad es el desinterés comercial que existe en el territorio de los musicales. Razón por la que en la rueda de prensa posterior al preestreno, Lady Gaga hizo bastante hincapié en que la cinta no era propiamente un musical. De hecho, en el tráiler inicial proyectaron fragmentos de escenografías musicales sin dar demasiado bombo a estas y siempre, sin presentar dichas canciones. En menor medida, la polémica reciente de Phoenix dejando tirado al director Todd Haynes tampoco ayuda.

‘Joker 2’: sinopsis y fecha de estreno

La sinopsis oficial de Joker 2 es la siguiente: «Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad. Arthur no sólo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él».

Joker: Folie à deux se estrenará en cines el próximo 4 de octubre. ¿Conseguirá tener unos grandes números en la taquilla o será un fracaso por sus pretensiones?