Ésta es la película por la que Barry Keoghan rechazó estar en ‘Gladiator 2’

Tras su nominación a los Oscar en el 2023, nadie puede negar que Barry Keoghan no sea uno de los intérpretes más brillantes de su generación. Una consideración que comparte con otro compatriota irlandés, como es Paul Mescal. Precisamente, la figura que este año dará el salto definitivo al cine comercial con el estreno de Gladiator 2. Keoghan dio ese salto hace mucho, pero al igual que sucederá con Mescal, no por ello va a dejar de un lado el cine más independiente y alejado de las franquicias. Por ello, a pesar de ser a todas luces el Joker al que se enfrentará el Batman de Robert Pattinson, el actor ha estrenado el drama autoral Bird en el reciente Festival de Cine de Cannes. Una elección de papeles meditada y sin caer en el abuso de los blockbuster de turno. Eso sí, su complicada agenda le ha impedido estar presente en la esperada secuela romana de Ridley Scott, lo cual lamenta profundamente.

Cuando comenzó la producción, originalmente se informó que el actor era parte de la secuela tardía que tendrá como protagonista a Mescal. Sin embargo, semanas más tarde los medios confirmaron que Keoghan se bajaba del barco y que su sustituto sería la reconocida estrella de Stranger Things, Joseph Quinn. ¿El motivo? El dublinés había preferido centrarse en una película diferente. En su momento, no se mencionó cuál era el proyecto, pero ahora él mismo ha confirmado en una reciente entrevista mientras promocionaba Bird, que esa preferencia era la última obra de Andrea Arnold.

‘Gladiator 2’: «Conflicto de horarios»

Mientras presentaba a los medios el drama británico, los periodistas aprovecharon el momento para preguntarle a Barry Keoghan el motivo del abandono de Gladiator 2, a lo que respondió bastante apenado refiriéndose a un problema de agenda, lamentando no poder hacer las dos cosas: «Conflictos, conflictos de horarios. Soy un gran admirador de Gladiator y un gran admirador de ese elenco. Es una pena que no puedas hacer ambas cosas. Pero eso sucede en este juego. No puedes hacer ambas cosas. Siempre sucede. Rodar en dos países diferentes lo hace realmente difícil”.

No obstante, no tienen ningún tipo de reparo en reconocer que anteponer Bird ha sido lo correcto, calificando el filme como «la experiencia más artística» que jamás ha vivido como actor. Seguidamente, dio algunos detalles de sus sensaciones al coprotagonizar y en definitiva, a dar vida al material que ha escrito la propia cineasta británica: «Espero que se vea en la pantalla. No me gusta decir que hay ninguna compostura de actor ahí arriba en la pantalla. Estoy totalmente inmerso y siento que el enfoque es de una manera no estructurada. Andrea crea eso y establece ese estilo documental y sólo puedes ser sincero. De alguna manera te descubren si estás actuando».

¿De qué va la película de Barry Keoghan?

Nominada a la Palma de Oro a la Mejor película en el reciente Festival de Cine de Cannes, Bird narra la historia de Bailey, una niña de 12 años que vive con su padre soltero Bug y su hermano Hunter en una casa ocupada al norte de Kent. Bug no tiene demasiado tiempo para pensar en sus hijos, por lo que esta niña a punto de entrar en la pubertad, busca atención y vivir aventuras por su cuenta.

Mezclando actores profesionales como Barry Keoghan con intérpretes amateur, la mayor parte de la crítica se ha terminado rindiendo a una cineasta que ya sorprendió a la prensa internacional con producciones como Fish Tank (2009) o American Honey (2016). Keoghan está acompañado en el reparto por Franz Rogowski, Nykiya Adams, Jasmine Jobson, James Nelson-Joyce, Joanne Mattews y Rhys Yates. Arnold estrenará en 2025 Featherwood, rodeándose en esta ocasión por otra estrella de la altura de Scarlet Johansson.

Aparte de Bird, la cual no tiene fecha de estreno en España, Keoghan tiene pendiente el estreno de la irlandesa Bring Them Down y tiene disponible en Apple TV+ la serie bélica Los amos del aire en la que ha participado junto a otros actores como Austin Butler o Callum Turner.

Queda saber si volverá en algún momento al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) como el eterno Druig y cuándo se materializará su papel del payaso del crimen en The Batman 2.