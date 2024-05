Richard Linklater elogia la voz de Paul Mescal mientras ruedan el musical ‘Merrily We Roll Along’

Rey del cine independiente y este año un gladiador del cine comercial, Paul Mescal va a ser un nombre comúnmente repetido en los castings de Hollywood durante los próximos años. El nominado al Oscar pertenece a esa generación de actores nacidos para ser las nuevas estrellas al las que darán paso los Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en el futuro. Un grupo de intérpretes tan completos que pueden desenvolverse a la perfección en cualquier registro, incluso el musical. Ahí está el Wonka de Timothée Chalamet y dentro de más bien poco, veremos a Mescal en la cinta que durante décadas ha querido adaptar Richard Linklater: el musical de Stephen Sondheim Merrily We Roll Along. Una adaptación en la que el propio cineasta se ha sorprendido de la capacidad vocal del actor irlandés.

Merrily We Roll Along es uno de esos proyectos/ensayos que el propio Linklater crea alrededor del tiempo y que en definitiva, tardará 20 años en rodarse, siendo un ejercicio fílmico parecido a a lo que el autor norteamericano consiguió con Boyhood. Este mismo año, el protagonista de Aftersun se convertirá en Lucio en Gladiator 2, el joven sobrino de Cómodo que conocimos en la primera entrega de la mítica cinta que protagonizó Rusell Crowe. Dos proyectos antagónicos que demuestran en buena parte por qué Mescal es uno de los perfiles de la escena más solicitados. De este modo, no es de extrañar que los realizadores se deshagan en halagos hacia sus trabajo. El primero de ellos el propio Linklater, quien está encantado de haber podido trabajar con él hasta que de el salto definitivo al cine comercial, donde quizás por su estatus y caché se convierta dentro de poco, en una estrella a la que será mucho más complicado acceder.

Paul Mescal: «Un talento trascendental»

El director de Todos queremos algo y de la trilogía de Antes del amanecer ya ha trabajado con grandes actores a lo largo de su prolífica carrera. Entre ellos, Ethan Hawke, Matthew McConaughey o Robert Downey Jr. Por lo que este autor nacido en Texas debería estar más que acostumbrado a las grandes interpretaciones. No obstante, el nivel de Paul Mescal parece haberle sorprendido, porque no se recuerdan otras declaraciones tan halagadoras del realizador hacia uno de sus protagonistas:

«Es simplemente un talento trascendental y realmente puede cantar…Estoy tan feliz de que conectamos justo antes de que se convirtiera en una supernova».

Sin embargo, no es la primera vez en la que Mescal demuestra sus habilidades en el particular registro. Mucho antes, mostró su capacidad de canto en el musical Carmen y además presentó sus capacidades sobre las tablas del teatro en una reposición de Un tranvía llamado deseo en el West End. Lejos de parecerle un lugar fuera de su hábitat, el hombre que interpretará a William Shakespeare en la futura Hamnet adora actuar sobre los escenarios como cualquier actor de pura raza.

«Simplemente me encanta», comenzaba señalándole a la British Vogue, para después apuntar que es complicado encontrarse con un material en el cine que tenga el nivel de los grandes dramaturgos: «Es muy gratificante, es muy difícil comprometerse porque el calendario es muy agotador pero, en última instancia, se siente como un elixir. Creo que es muy importante y sería un actor menor si no me diera el tiempo para hacerlo. Es raro encontrar un guion cinematográfico tan bueno como el de Arthur Miller o Tennessee Williams. Entonces si alguien te da la oportunidad de hacer eso, o de hacer Shakespeare, creo que estarías loco si no lo hicieras. Por lo tanto, hay planes de regresar a un futuro no muy lejano».

Se estrenará dentro de 20 años

Lo que más llama la atención del musical que adapta la obra de Sondheim es que Linklater ampliará todavía más el tiempo de rodaje que empleó en Boyhood y según el propio Paul Mescal, está utilizando su propia voz en el filme, a pesar de no saber si seguirá vivo para el estreno, le contaba bromeando al medio británico.

«Lo filmaremos esporádicamente durante los próximos 20 años, lo cual es como…suena tan extraño incluso saliendo de mi propia boca, para ser honesto, todavía estamos en la infancia», sentenciaba.

Merrily We Roll Along sigue a Franklin Shepard, un talentoso compositor de Broadway que abandona su carrera teatral en Nueva York y a todos sus amigos para producir películas en Los Ángeles. En el elenco también aparecerán Ben Platt y Beanie Feldstein.