¿Cómo consiguió Timothée Chalamet el papel de Willy Wonka? El actor no tuvo que hacer casting

Mucho tiene que cambiar la carrera de Timothée Chalamet para que no termine siendo uno de los grandes actores de su tiempo. El nominado al Oscar por Call me by your name tan sólo tiene 27 años y, con esta edad insultantemente joven, ya se ha puesto a las órdenes de grandes cineastas como Christopher Nolan, Woody Allen, Greta Gerwig o Luca Guadagnino, entre otros. Además, es el absoluto protagonista de Dune, la adaptación de la novela homónima que ha dirigido Denis Villeneuve y que a finales de año estrenará su esperada secuela. Sin embargo, sin ningún tipo de prisa por construir su filmografía, Chalamet escoge con cuidado los papeles en los que quiere participar o para los que audiciona. Aunque en el caso concreto de Wonka, no tuvo que pasar ni por el casting, gracias a una habilidad musical del pasado.

No sabemos si Wonka será una precuela a la altura de las adaptaciones que ya se han realizado del carismático personaje de Roald Dahl, pero lo que nos demostró el reciente tráiler es que Chalamet parece haber nacido para dar vida a la joven y optimista versión del chocolatero. Según palabras del director Paul King, la elección fue muy sencilla porque para él, la estrella juvenil era la única persona capaz de hacerlo. “Fue una oferta directa porque es genial y era la única persona en mi mente que podía hacerlo”, contaba el cineasta.

Después, King explicó que el pasado musical del artista fue clave para que su nombre no se borrase de su cabeza: “Debido a que él es Timothée Chalamet y que su vida es tan absurda, sus actuaciones musicales en la escuela secundaria están en Youtube y tienen cientos de miles de visitas. Así que supe por apoyar a Timmy que él podía cantar y bailar muy bien”, le relataba el director a la Rolling Stone.

Por si esto fuera poco, King contó que a pesar de conocer su registro de habilidades, se sorprendió de “lo bueno que era”. El primer contacto entre el actor y director fue de bastante interés por parte de Chalamet, ya que le contó al realizado que había hecho claqué en la escuela secundaria y quería mostrarle a la gente que podía hacer ese tipo de papeles.

Wonka también contará en su reparto con nombres de la talla de Sally Hawkings, Rowan Atkinson, Olivia Colman y Keegan- Michael Key. Llegará a la cartelera española en pleno mercado navideño, el 15 de diciembre de 2023.