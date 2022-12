Olivia Colman también elogia a Timothée Chalamet como Wonka: «Es mágico»

Que a su corta edad Timothée Chalamet sea uno de los actores más reconocidos por el público es algo normal, teniendo en cuenta la variedad de papeles en los que ha brillado. Desde la adolescencia bucólica de Call me by your name a la epicidad en la ciencia ficción de Dune, el actor norteamericano de origen galo ha demostrado su enorme capacidad para destacar sobre otros intérpretes de su generación. Tanto que más pronto que tarde, todo el mundo sabe que se alzará con el Oscar. Lo que no es tan habitual es que tus compañeros de reparto, elogien tanto tu trabajo, como es el caso de Keegan-Michael Key o recientemente la ganadora del Premio de la Academia, Olivia Colman, quien coprotagoniza Wonka, junto a Chalamet.

Dirigida por Paul King, Wonka reunirá a Colman y a Chalamet en una precuela que narrará el origen del dueño de la chocolatería más famosa de la literatura infantil. El cuento de Roald Dahl ha destacado dos veces en la pantalla grande, una comandada por el mítico Gene Wilder y la más reciente, la dirigida por Tim Burton en 2005 que encarnó Johnny Depp. Sin embargo, nunca se ha contado el pasado del personaje ni cómo este llego a convertirse en el dueño de la fábrica de dulces. En una entrevista de Colman con Variety en la que la actriz promocionaba Imperio de la luz, se deshizo en elogios hacia su joven compañero de reparto y el trabajo que había conseguido interpretando al excéntrico personaje:

“Estoy muy orgullosa de él, pero no estoy orgullosa de cómo la gente lo intimidaba. Creo que a la gente se le debería permitir tener su propio viaje. Pero estoy increíblemente orgulloso de él como un hombre joven por lidiar con todo eso y estar en el centro de atención. Es injusto, Pero él es asombroso. Es un ser humano muy hermoso”.

Wonka se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2023, pero no será la única gran producción que estrene Chalamet el próximo año. El actor regresará a su papel de Paul Atreides en Dune: Parte 2 se estrenará un mes antes, el 3 de noviembre. Junto a Colman y Michael key, en Wonka aparecerán Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Matt Lucas y Rakhee Thakrar. Colman estrenará el próximo 13 de enero en nuestro país Imperio de la luz, la última película de Sam Mendes que no ha sido del todo bien recibida por la crítica.