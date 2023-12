Este esperado actor no estará finalmente en ‘Gladiator 2’

Nadie duda que Gladiator 2 va a ser una de las grandes propuestas cinéfilas del 2024. La secuela inesperada nace, precisamente, de esa fiebre de las secuelas tardías que vive Hollywood actualmente y que prendió su mecha con el éxito de Top Gun: Maverick. Por ello, para el reto que supone filmar esta continuación sin su personaje principal, el realizador británico se ha rodeado de un reparto increíble, comandado por Paul Mescal (Aftersun). Así, con la incorporación de nuevas caras, sumadas a personajes y actores que aparecieron en la historia original, Scott ha planeado atraer a las nuevas generaciones y a los fans acérrimos de su historia a las salas. Sin embargo, hay un actor y personaje clave que no estará: Djimon Hounsou.

Los primeros informes aseguraban que Honsou estaría en la continuación, al igual que otras estrellas de la película ganadora del Oscar en el 2001, como Connie Nielsen o Derek Jacobi. El beninés interpretó a Juba, uno de los aliados de Máximo Décimo como gladiador en la arena, con quien termina formando una gran amistad. Desgraciadamente, el actor nominado al Oscar contaba la noticia en el Podcast Post Credit de BroBible:

“Honestamente, no. Y esto fue un puro accidente en la forma en que se desarrolló. Yo iba a ser parte de ello. Las circunstancias dictaron que fuera algo diferente”. En Gladiator 2 el protagonista será Lucius (Mescal), el que fuese sobrino del emperador Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix en la primera parte. Por lo poco que sabemos, la historia sucede 25 años después de la muerte del protagonista de Gladiator, convertido Lucius ya en un soldado adulto de Roma.

Las nuevas caras de ‘Gladiator 2’

Mescal es uno de los jóvenes actores en alza dentro de la industria. Pero no será el único intérprete de renombre que se ha sumado al regreso al Imperio romano del director de Alien. La cinta también contará con la incorporación de Denzel Washington (American Gangster), Pedro Pascal (The Last of Us) y Joseph Quinn (Stranger things). El guion lo firma David Scarpa, responsable precisamente de la última película que ha filmado Scott, Napoleón.

El rodaje de Gladiator 2 comenzó en mayo de este año y tiene previsto llegar a las salas de cine de todo el mundo el 22 de noviembre de 2024.