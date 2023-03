Paul Mescal quiere seguir haciendo cine indie: «El cine independiente es donde quiero vivir y estar»

El actor Paul Mescal, nominado al Oscar por Aftersun, quiere seguir haciendo cine independiente a pesar de haber saltado a la primera línea de la industria audiovisual gracias a sus últimos trabajos. Un recorrido que le ha llevado a sonar para múltiples papeles y a confirmar su aparición en cintas tan relevantes como la continuación de Gladiator que prepara Ridley Scott. Normalmente el cine más pequeño se suele dejar de lado cuando se alcanza la fama y la presencia en las superproducciones, pero eso no es algo que pase por la cabeza de Mescal según ha confesado el intérprete en una reciente entrevista con IndieWire:

“El cine independiente es donde quiero vivir y estar. Así que estar en medio de eso es algo de lo que me enorgullezco mucho. Amo esta película (Aftersun), amo a Charlotte (Wells), amo a Frankie (Corio), así que es un lugar fácil y feliz para mí en este momento”. Su compromiso con el cine de autor que vive de pequeños presupuestos siempre ha sido una constante en su carrera, por ello no debe sorprender que aunque vaya a dar el salto al terreno de los grandes títulos de la industria, el protagonista de Normal People quiera seguir rodando este tipo de producciones. “Es un subproducto realmente genial el hacer una película que conecte con la gente y es importante recordarnos a nosotros mismos que la razón por la que esto sucede es porque la gente todavía quiere ir a ver cine independiente”, le contaba Mescal al medio norteamericano.

Es justamente esa pasión la que ya ha justificado las pocas probabilidades que él mismo cree que tiene de unirse a una gran franquicia que le exija una larga dedicación de tiempo. Antes las críticas que pudieran surgir sobre un cierto esnobismo sobre estas declaraciones, el actor dejó claro que en realidad su preferencia tiene que ver con la preocupación de que ese espacio estén desapareciendo. Para Mescal es necesario mantener un ecosistema equilibrado o “sólo tendremos un tipo de película”.

Además de la secuela de Gladiator en la que interpretará a Lucius, Paul Mescal estrenará Foe y Strangers. En 2024 lo veremos en la adaptación musical Merrily We Roll Along, que Richard Linklater adaptará del célebre compositor Stephen Sondheim y The History of Sound, un filme bélico en el que compartirá reparto con Josh O’Connor (Emma).