Consulta la lista de todos los candidatos a los Oscars. La intérprete Ana de Armas, que se ha puesto en la piel de Marilyn Monroe en la producción de Netflix, competirá por la estatuilla dorada con Cate Blanchett o Michelle Yeoh, entre otras actrices. Los premios más importantes de la historia del cine regresan este año con su 95ª edición. El Teatro Dolby de Los Ángeles será, una vez más, el lugar que albergue la gala de los Oscars que este año se celebrará el próximo 12 de marzo.

Este martes, 24 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha dado a conocer de manera oficial la lista de nominados a los premios de este año. Destaca la nominación de la hispanocubana Ana de Armas, nominada a ‘mejor actriz’ por su papel en la película ‘Blonde’. Es la segunda actriz nominada española para este galardón tras Penélope Cruz. Pero ¿Quiénes son los grandes favoritos en las diferentes categorías?

Los grandes nombres que podrían ganar

Entre los grandes favoritos a los Premios Oscar 2023, hay que decir que seguramente, Todo a la vez en todas partes sea la gran triunfadora de la noche. Especialmente, tanto en la categoría de mejor película como en la candidatura de Michelle Yeoh a mejor actriz, la cual ha ido recortando terreno a una Cate Blanchett que parecía tener hace unos meses, la estatuilla dorada entre sus manos gracias a TÁR.

Por otra parte, el Pinocho de Guillermo del Toro podría verse recompensado en un terreno que durante años ha estado dominado por Disney y Pixar. En la categoría masculina de mejor actor, existe todavía una duda razonable entre el Elvis de Austin Butler y La ballena de Brendan Fraser. El deseo del público es el cierre perfecto a un año de redención para el intérprete de La momia, resultando francamente difícil que los Académicos vayan a desperdiciar el discurso que podría dar Fraser y que sin duda, sería uno de los momentos de la gala.

Lista de nominaciones a los Premios Oscar 2023

Mejor película

Ellas hablan, de Sarah Polley

Los Fabelman, de Steven Spielberg

TÁR, de Todd Field

Sin novedad en el frente, Edward Berger

Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh

Todo a la vez en todas partes, de Dan Kwan, Daniel Scheinert y Daniels

El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund

Elvis, de Baz Luhrmann

Avatar: El sentido del agua, de James Cameron

Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski

Mejor director

Martin McDonaugh

Steven Spielberg

Robert Östlund

Los Daniels

Todd Field

Mejor guión adaptado

Sin novedad en el frente

Living

Glass Onion

Top Gun: Maverick

Ellas hablan

Mejor guión original

El triángulo de la tristeza

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelmans

Tár

Mejor actriz

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Yeoh, por Todo a la vez en todas partes

Cate Blanchett, por TÁR

Michelle Williams, por Los Fabelman

Mejor actor

Brendan Fraser, por La ballena (The Whale)

Colin Farrell, por Almas en pena de Inisherin

Bill Nighy, por Living

Paul Mescal, por Aftersun

Austin Butler, por Elvis

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, por Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes

Stephenie Shu, por Todo a la vez en todas partes

Hong Chau, por La ballena

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan, por Todo a la vez en todas partes

Brendan Gleeson, por Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan, por Almas en pena de Inisherin

Judd Hirsch, por Los Fabelman

Brian Tyree Henry, por Causeway

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Red

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: el último deseo

The sea beast

Mejor canción original

‘Naatu Naatu’, de RRR

‘This is a live’, de Todo a la vez en todas partes

‘Hold my hand’, de Top Gun: Maverick

‘Applause’, de Tell It Like a Woman

Mejor banda sonora

Sin novedad en el frente

Babylon

Los Fabelmans

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Mejor película internacional

Argentina, 1985, de Argentina

Sin novedad en el frente, de Alemania

Close, de Bélgica

The quiet girl, de Irlanda

EO, de Polonia

Mejor corto de ficción

An Irish Goodbye, de Tom Berkeley y Ross White

Le Pupille, de Alice Rohrwacher

The Red Suitcase, de Cyrus Neshvad

Ivalu, de Anders Walter

Night Ride

Mejor corto documental

The elephant whispers

The Martha Mitchell Effect, de Anne Alvergue

How do you measure a year?

Houlout

Stranger at the gate

Mejor corto de animación

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse, de Peter Baynton

The Flying Sailor, de Wendy Tilby y Amanda Forbis

Ice Merchants, de João Gonzalez

My year of dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It, de Lachlan Pendragon

Mejor documental

All That Breathes, de Shaunak Sen

Fire of Love, de Sara Dosa

Navalny, de Daniel Roher

All the beauty and the blodshet

A house made of splinters

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejor diseño de vestuario

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Todo a la vez en todas partes

Elvis

El viaje a París de la señora Harris

Mejor fotografía

Elvis

El imperio de la luz

Sin novedad en el frente

Bardo

Tár

Mejores efectos visuales

sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Top Gun: Maverick

Black Panther: Wakandaforever

Mejor montaje

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Top Gun: Maverick

Tár

Mejor maquillaje y peluquería

The Batman

Elvis

Sin novedad en el frente

Black Panther: Wanda forever

La ballena

Mejor sonido

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick