Oscar 2024: ‘I’m Just Ken’ sonará en la ceremonia

La Academia ya comienza a sacar el brillo a los premios Oscar 2024 que se entregarán, en menos de dos semanas. La noche más importante para el séptimo arte aglutina, como viene siendo habitual, a una buena cantidad de títulos nominados que competirán, a lo largo de tres horas por ser las producciones con más estatuillas doradas en su vitrina o al menos, con llevarse la consagración estrella de la velada: el premio a Mejor película. Sin embargo, la alfombra roja es por sus propias dimensiones, un evento tan gigantesco que lleva a que en muchas ocasiones, los filmes pasen a un segundo plano. Si hace algunas horas la organización nos descubría a la primera ronda de intérpretes que presentarán los premios, ahora hemos podido descubrir algunas de las actuaciones musicales que nos harán cantar y bailar, amenizando un certamen que por duración suele hacerse bastante pesado para los espectadores.

La expectación en torno a las canciones que serán interpretadas en los Oscar 2024 ha tenido un nombre propio, repetido hasta la extenuación. Sí, hablamos de Ryan Gosling. El canadiense está nominado a Mejor actor de reparto por su papel de Ken en Barbie y, si bien el galardón parece bastante posicionado hacia Robert Downey Jr., nadie debería arrebatarle a Gosling (ni a nosotros), la posibilidad de verle interpretar en directo I’m Just Ken, la canción más escuchada y viral de las que suenan en la adaptación dirigida por Greta Gerwig. Por fin, la esperada noticia ha sido confirmada hace algunas horas a través de Molly McNearney, Katy Mullan y Raj Kapoor, los productores ejecutivos que cubrirán esta 96ª edición de los Oscar.

Las actuaciones musicales de los Oscar 2024

Estos, han señalado no sólo la presencia de la canción interpretada por Gosling, sino que el total de las cinco canciones nominadas en la categoría de Mejor canción original serán interpretadas en la ceremonia. Junto a Gosling por tanto, aparecerán los dos productores musicales de I’m Just Ken, Mark Ronson y Andrew Wyatt. Por otro lado y con la misma cinta como estandarte, también actuarán los hermanos Billie Eilish y Finneas, cantando otro de los temas virales de Barbie, What Was I Made For. No es la primera vez que la dupla opta a la consideración, ya que en los Oscar de 2022 se alzaron con el reconocimiento gracias a No time to Die, el tema principal de Sin tiempo para morir, la última película de Daniel Craig como James Bond.

Eilish y Finneas no son, ni mucho menos, los autores más veteranos de la categoría. Diane Warren vuelve a estar nominada por The Fire inside, la canción de Flamin’Hot, el debut en la dirección de la actriz Eva Longoria. Contando esta, Warren ha estado nominada hasta en quince ocasiones, siendo galardonada en la pasada edición con el Oscar honorífico a toda una carrera. La compositora estará acompañada por la estrella del pop latino, Becky G. Después, cerrando la lista de nominados que tengan un premio dentro de la categoría en su curriculum, tenemos a Jon Batiste. Autor de It Never Went Away del documental de Netflix, American Symphony. Este, se llevó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original en 2021 por Soul.

Por último tenemos a Scott George, compositor y letrista de Wahzhazhe (A Song For My People), el singular tema de Los asesinos de la luna. Representará un momento muy especial dentro de la gala, ya que a este músico nativo se le unirán varios cantantes de la tribu Osage, la etnia víctima del crimen que puede verse en la película de Martin Scorsese.

¿Quién es la gran favorita a llevarse el galardón?

Las quinielas posicionan otra vez a Eilish y a su hermano como ganadores. La canción ha sido una de las más escuchadas del año, aparte de haberse repetido hasta la saciedad en reels de redes sociales como TikTok. A esto hay que sumarle el hecho de que Barbie no es precisamente favorita en ninguna otra categoría, por lo que irse de vacío sería posiblemente, un castigo excesivo para una producción que ya ha estado un tanto denostada en las propias nominaciones.

No obstante, todo podría dar un vuelco en el último momento y que los académicos considerasen una buena oportunidad el premiar la canción de los nativos de Osage, en un filme como el de Scorsese, el cual tampoco ha tenido un gran recorrido por el circuito de premios, más allá del posible Oscar de Lily Gladstone a Mejor actriz.