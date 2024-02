Confirmada la lista de los presentadores de los Oscar 2024

Poco a poco, se van confirmando muchas de las cosas que sucederán el próximo día 10 de marzo, cuando la 96ª edición de los Oscar despliegue su alfombra roja por el teatro Dolby de Los Ángeles. La cita más esperada por los cinéfilos de todo el mundo, podrá verse en España el día 11 a partir de las 00:00 horas. La cita señalada para que las estrellas, comiencen a desfilar en un certamen de premios que, podrían ser de los más repartidos en años o en cambio, ver cómo Oppenheimer arrasa en las principales categorías. Ahora, a falta de conocer qué sucederá, la Academia ha compartido la primera lista de presentadores para estos Oscar 2024.

Meet your first slate of presenters for the 96th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/nwL1m9M152

— The Academy (@TheAcademy) February 26, 2024