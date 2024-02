Al creador original de ‘True Detective’ no le gusta la última temporada: «Es muy estúpida»

True Detective: Noche polar, está actualmente emitiendo un capítulo semana en la plataforma de HBO Max. Una serie que todavía bebe de los éxitos de su primera temporada, pero que en esta cuarta, parece haber tomado una nueva dirección narrativa y temática. Esto viene dado entre otras cosas por el cambio en el liderazgo del proyecto, el cual ha sustituido a Nick Pizzolatto, el creador original, por Issa López. La cineasta mexicana ha escrito y dirigido cada uno de los seis episodios que tendrá esta nueve miniserie. Una vuelta de tuerca a la ficción que por lo visto, no está gustando nada a

Todo comenzó cuando el nominado al Emmy recurrió a su cuenta de Instagram para comentar un post que señalaba cómo Noche polar se conectaba con la temporada original de la serie, calificándola como “muy estúpida”. A pesar de aparecer en los créditos como creador y productor ejecutivo de la saga, el escritor quiso dejar constancia (a través de los comentarios de ciertos post) que no tenia nada que ver en lo creativo con lo que estamos viendo en esta nueva temporada: “Ciertamente no tuve ninguna participación en esta historia ni en nada más. No me puedes culpar”.

Issa López cree que Pizzolato «tiene derecho» a esa reacción

Lejos de enfadarse con Pizzolato, López le explicó a Vulture que como creadora, entendía la posición que había adoptado el anterior Showrunner de la franquicia: “Creo que cada narrador tiene una relación muy específica, peculiar y única con las historias que crea y cualesquiera que sean sus reacciones, tiene derecho a ellas. Esa es su prerrogativa”.

True Detective: Noche polar es el salto de la directora y guionista a un proyecto estadounidense, después de escribir y dirigir varias películas y series desde el 2006 en su país natal. “Escribí esto con profundo amor por el trabajo que hizo y con amor por las personas que lo amaron. Y es una reinvención, y es diferente, y se hace con la idea de sentarnos alrededor del fuego y divertirnos un poco, tener algunos sentimientos y algunos pensamientos. Y cualquiera que quiera unirse es bienvenido”, le contaba López al medio. Noche Polar es la primera temporada de True Detective que se estrena en cinco años y ninguna de las anteriores ha conseguido ni siquiera igualar el nivel de aquel oscuro caso que Rust Cohle (Matthew McConaughey) y Martin Hart (Woody Harrelson)

‘Noche Polar’: ¿ De qué trata la nueva temporada?

La sinopsis oficial de True Detective: Noche Polar es la siguiente: “Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan en la Estación de la Investigación ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbaren las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno”.

El reparto está liderado por la dos veces ganadora del Oscar, Jodi Foster y por Kali Reis. Las cuales forman esa dupla de detectives contrarios tan icónica y repetida en la saga. El resto del elenco secundario lo conforman John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambre, Aka Niviana e Isabella LaBlanc, entre otros. Como añadido esta temporada, el director y guionista Barry Jenkins (Moonlight, El ferrocarril subterráneo) ejerce también de productor ejecutivo.

Los episodios se estrenan semanalmente los lunes a través de la plataforma de HBO Max.

Una saga irregular que toma un nuevo rumbo

La conexión de la que se habla en las redes sociales aseguraría que uno de los personajes que aparece fantasmagóricamente en el primer capítulo es en realidad, el padre del personaje de que interpretó Matthew McConaughey. Lo cual, no tiene mucho sentido si nos paramos a pensar que los acontecimientos de la primera temporada tienen lugar bastante antes de esta. Pero claro, teniendo en cuenta que la filosofía de la serie habla del tiempo como algo circular y también de espirales. Un símbolo que vuelto en esta temporada y que podría entrelazar definitivamente el mismo universo.

En su momento, True Detective se concibió que las historias fuesen independientes, aunque la tercera temporada, se mencionó ligeramente en una escena a Rust y Cohle. Parece que Noche Polar está retomando esa esencia que se perdió en la segunda y que el propio pizzolato no pudo recuperar en la tercera parte, protagonizada por Mahershala Ali.