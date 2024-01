El creador de ‘Los Soprano’ cree que la época dorada de la televisión ha terminado

Hace muchos tiempo que las series se han establecido con igual o casi, más importancia que la repercusión cinematográfica. No hay más que echar un vistazo a los principales servicios de streaming para ver la cantidad de ficciones seriadas que se producen a lo largo del año. Una cantidad que no está reñida con la calidad, pues al igual que sucede con el séptimo arte, la lista de elogios y de grandes contenidos parecen multiplicarse al mismo ritmo que Hollywood produce remakes y spin-offs. Así, cualquiera diría que el sector pueda vivir una época de pérdida de interés o decadencia, sobre todo teniendo en cuenta que cada poco tiempo, tenemos una nueva serie de moda ocupando las conversaciones diarias de los seriéfilos. Por eso resulta extraño pensar que la época dorada de la televisión haya quedado en el pasado, pero ¿quienes somos nosotros para contradecir a David Chase, el creador de Los Soprano?

El caso es que este mes, se cumplen 25 años del estreno de la icónica serie protagonizada por James Gandolfini y por ello, el show televisivo por excelencia vuelve a estar de rigurosa moda (si es que en algún momento había dejado de estarlo). Un drama criminal que allanó el camino para todo lo que vino después, quitando ese San Benito y losa que siempre había tenido la mal llamada “caja tonta”, de no poder compararse con el lenguaje cinematográfico que manejaban los largometrajes en las salas. Sin la existencia de Tony Soprano, seguramente no habríamos tenido a Walter White, Nucky Thompson, Don Draper o en terreno animado a Bojack Horseman. Sin embargo y, por mucho que no dejen de aparecer nuevas propuestas cada año, Chase considera que la edad de oro de la televisión que comenzó gracias a su creación ha terminado definitivamente.

El creador de Los Soprano lo ve como «un funeral»

El showrunner se refirió al cuarto de siglo que ha cumplido su serie más como un epitafio de la coyuntura televisiva, que como un motivo de celebración. “Para ser claros, no me refiero sólo a Los Soprano, sino a muchas otras personas enormemente talentosas por las que me siento cada vez más mal. Este es el 25º aniversario, así que por supuesto es una celebración. Pero quizás no deberíamos verlo así. Quizás deberíamos verlo como un funeral”, le contaba Chase a la revista Times.

Para el creador de Los Soprano, ya puede apreciarse el deterioro en esa especie de “salud narrativa” de las series, viendo señales de que la televisión está retrocediendo en complejidad en su propia carrera. La visión de Chase nace de que como autor, no está ni mucho menos retirado y ve cómo ya le han advertido que no haga una serie que “requiera que la audiencia se concentre”. Actualmente, el autor se encuentra enfrascado en un proyecto de guion junto a la escritora Hannah Fidell. Una historia que versa sobre una trabajadora sexual de alto nivel en protección de testigos que según cuenta él mismo, ya ha sido criticada por los ejecutivos por ser “demasiado compleja”:

“No me gusta la multitarea. Parecemos estar confundidos y el público no puede mantener su mente en las cosas, por lo que no podemos hacer nada que tenga demasiado sentido, que capte nuestra atención y requiera que el público se concentre. ¿Y en cuanto a los ejecutivos del streaming? Está empeorando. Volvemos a donde estábamos”.

‘Los Soprano’: Una serie rechazada por la Fox

A pesar de su innegable éxito, conseguir que el desarrollo de Los Soprano se convirtiese una realidad fue un camino complicado. Para empezar porque varias cadenas como Fox rechazaron la propuesta, a lo largo de toda una serie de reuniones horribles con ejecutivos que le pedían que cambiase la historia y en definitiva, la madurada propuesta que más tarde cambiaria completamente los estándares de calidad en el futuro de la televisión.

Chase define el proceso como algo “repulsivo”, explicando que en cada uno de esos encuentros, esos hombres trajeados le pedían que eliminase lo único que hacía que valiese la pena realizar cada episodio. El universo de Los Soprano regresó hace un par de años con Santos criminales. Un largometraje escrito por el propio Chase y dirigido por Alan Taylor que funcionaba como una precuela de la serie. El filme intentaba indagar en el pasado de Tony, siendo un adolescente tremendamente influenciado por la figura de Dick Moltisanti (Alessandro Nivola).

En esta ocasión, el personaje de Tony fue interpretado por Michael Gandolfini, el hijo del fallecido actor James Gandolfini, quien encarnó al personaje titular en la ficción durante los 8 años que el programa estuvo en antena.