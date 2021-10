Michael Imperioli interpretó al icónico Christopher Moltisanti en la serie de Los Soprano de HBO. Después su carrera como actor le ha llevado a producciones muy variadas, pero ninguna le devolvería a ese punto de excelencia alcanzado en la mafiosa serie. De hecho, el propio Imperioli tiene un podcast dedicado al show titulado Talking Sopranos, donde habla de todo tipo de temas relacionados con el rodaje y diferentes historias entre bambalinas. Lo que no se imaginaba el actor, es que recuperar su personaje para la precuela The many Saints of Newark le llevaría a ver a Christopher Moltisanti desde otra perspectiva.

(A continuación, vamos a mencionar un dato de la película que no es un spoiler como tal, pero que igual como espectador es preferible encontrar al ver la historia por primera vez).

En The Many Saints of Newark, Michael Imperioli narra con su voz en off la película, regresando al personaje de Christopher Moltisanti hablando desde la muerte. “Para mí fue una obviedad. Tiene sentido para la película. Me gusta la idea de usar la voz más allá de la tumba”. La narración se abre con el logotipo de Warner Bros y su personaje confirmando su estancia en el infierno pos su vida de maldad, antes de comenzar a presentar la vida de su padre, interpretado por el actor Alessandro Nivola.

“Fue divertido revisar el personaje, pero extraído del programa; en realidad incorpóreo es una mejor palabra”, señalaba Imperioli, que concretó en lo complicado que podía llegar a ser esa voz: “Definitivamente fue diferente porque había pasado mucho tiempo y había una naturaleza abstracta en hacer la voz en off, que es diferente a interpretarlo”.

Esta nueva reinterpretación del personaje llevó al actor a tener una opinión totalmente diferente de por qué era así respecto al comportamiento de su padre en la ficción, Dickie: “Tiene algunas cualidades nobles. Lo imaginé antes de la película, como más parecido a Christopher, más impulsivo, pero no era así. Era un personaje más sereno, lo que me hizo pensar que muchos de los defectos y la naturaleza adictiva-compulsiva de Christopher en realidad provienen de no tener un padre”. The Many Saints of Newark se estrenará el 5 de noviembre en nuestros cines.