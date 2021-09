David Chase es el creador de Los Soprano, uno de los shows más importantes de la prestigiosa cadena televisiva HBO, el ahora canal de streaming que verá agrandado su contenido con el aterrizaje en octubre de HBO Max en España. Sin revelar detalles de su final, siendo sin duda tremendamente enigmático, parecía que poco más se tenía que decir de la famosa familia mafiosa de Nueva Jersey y sin embargo, dentro de poco se estrenará The many Saints of Newark. Esta película es una especie de precuela, ambientada bajo los conflictos raciales de Newark y en la figura de Dickie Moltisanti.

A los fans de la serie les sonará el famoso apellido italiano. Este personaje es el padre de Christopher, la mano derecha de Tony en la serie que interpretó en su día Michael Imperoli. En la época en la que se ambienta The many Saints of Newark, esta influencia se repetirá pero con un joven tony como tutelado y a Moltisanti padre como mentor. Durante la promoción del film, una de las preguntas que obviamente más se repiten, van dirigidas hacia Michael Gandolfini. El actor, hijo del fallecido James Gandolfini que interpreta a una versión joven del papel que representó su padre en la serie.

El legado, la esencia y el respeto por la serie están a buen recaudo gracias en parte a David Chase, el cual ha supervisado todo el proceso. Chase es difícil de complacer y como él mismo ha asegurado en más de una entrevista, Tony Soprano tiene mucho de su propio carácter y educación. Y el Tony de The many Saints of Newark explicará muchas de las cosas de por qué el personaje es como es en la serie, dada la influencia de un tipo tan malvado como era Dickie Moltisanti.

Chase jamás concibió la vuelta de los Soprano más que con una secuela y en una entrevista para Deadline ha dejado claro que no le importaría ahondar con otras precuelas, para saber más de los orígenes de los lazos familiares de esta mafia italoamericana: “Tony en sus 20. Sería interesarse hacer eso, y hay muchas historia que ya existen debido a la mitología y trabajar con Terry sería genial. Él y yo en ese mundo nuevo, creo que lo pasaríamos bien. No lo haría por mi cuenta y no lo haría con nadie más. Si Warner lo quería, lo poseen, pueden hacer lo que quieran”.

The many Saints of Newark se estrenará en la cartelera española el 29 de septiembre.