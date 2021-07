Los Soprano no es solo una de las mejores series de televisión de la historia, además representa un punto de inflexión en la profundidad y complejidad narrativa aplicada por primera vez a las series de televisión. En pleno auge de las precuelas, en el que Timothée Chalamet será un joven Willy Wonka o Anya Taylor Joy siendo una Furiosa pre Mad Max, no sorprende que aparezcan propuestas como The Many Saints of Newark. La precuela de Los Soprano que tiene como protagonista a un joven Tony, antes de convertirse en el jefazo mafioso que es ya al comenzar la serie.

En el tráiler aparece una versión joven de Tony Soprano, interpretada por Michael Gandolfini, hijo del fallecido actor que dio vida al personaje adulto en la serie original. El joven actor ya ha aparecido en The Deuce y Ocean´s 8, la versión femenina de los atracadores liderados por George Clooney. Pero el hijo de James Gandolfini no es el único nombre relevante en el reparto. Alessandro Nivola será Dickie Moltisanti, el padre del sobrino de Tony en la serie, mientras que Jon Bernthal será Giovanni Johnny Boy Soprano. Corey Stone hará de Junior Soprano, Vera Farmiga será la madre de Tony. Por último Billy Magnussen hará de Paulie y John Magaro de Silvio. Ray Liotta y Michaela De Rossi aparecen también en la película solo que sus roles todavía son un completo misterio.

Esta historia se desarrolla a finales de los años 60 y está producida por Warner Bros y New Line cinema. Su sinopsis oficial narra como Tony Soprano desarrolla su adolescencia en una de las épocas más inestables de Newark, madurando y creciendo como hombre cuando los gánsteres de las familias rivales comienzan a levantarse, desafiando a la poderosa familia criminal DiMeo. Dentro de este contexto se encuentra el tío que idolatra, Dickie Moltisanti, supone una influencia poderosísima que ayudará a convertir al joven en el jefe de la mafia que será dentro de unos años.

Los Soprano debutaron en HBO en 1999, con decenas de galardones en su años de emisión, concretamente su protagonista James Gandolfini recibió tres premios Emmy por su papel de Tony Soprano. La precuela de Los Soprano, The Many Saints of Newark se estrenará en cines el 1 de octubre y en HBO Max 31 días después.