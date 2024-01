25 aniversario de ‘Los Soprano’: HBO quiere resumir los episodios en 25 segundos para TikTok

Para muchos es ‘El Padrino de las series’, situándose en la cima de las listas de mejores ficciones televisivas históricas. No sólo para la crítica, sino también para una legión de fans que la recomiendan y defienden a capa y espada a la mínima oportunidad que se presenta. Y es que además de esa relevancia, su influencia y herencia nos llevó a que hoy en día tengamos otras grandes series como Breaking Bad o Mad men. Hasta su estreno en 1999, las series se entendían como un formato que jamás podría alcanzar la excelencia del lenguaje cinematográfico que imponía la gran pantalla. Pero Tony Soprano llegó a nuestras vidas y el resto es, pura cultura de seriefilia mundial. Ahora, la creación de David Chase cumple 25 años y HBO pretende conmemorar la piedra angular de su marca resumiendo sus capítulos en 25 segundos para difundirlos por TikTok.

La cuenta oficial de 'Los Soprano' está resumiendo cada episodio en 25 segundos de duración en TikTok. Todo ello para celebrar el 25 aniversario de la serie. #TheSopranos pic.twitter.com/s6PI7QD0W6 — La Cinestación 🎬 (@lacinestacion) January 8, 2024

La campaña recibe precisamente el nombre de “Los Soprano en 25” y lanzará imágenes nunca antes vistas, aparte de hasta 5 horas de contenido adicional tras las cámaras. La serie está disponible en HBO Max, pero durante un tiempo limitado se podrán ver los dos primeros capítulos completamente gratis desde la plataforma de Youtube de la compañía. Nacida a finales del Siglo XX, Los Soprano duró ocho temporadas y tuvo 86 episodios, con un capítulo final del que todavía surgen escépticas interpretaciones, aunque fue algo que el propio Chase ya aclaró hace algún tiempo.

‘Santos criminales’: Una precuela que no funcionó

El pasado 2021, el creador supervisó el guion de Santos criminales. Una precuela que mostraba a un joven Tony, interpretado por Michael Gandolfini, hijo del fallecido actor que dio vida al personaje en la ficción original. La historia suponía una especie de Coming-of-age para un protagonista adolescente que tiene que convivir con el legado de Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola).

Casey Bloys, presidente de la programación de HBO, ya aseguró en 2022 que Chase no tenía planes en volver a visitar el universo de Los Soprano. “No creo que David tenga ningún interés en volver a visitar Los Soprano. Y estoy de acuerdo con él”, le contaba a THR. Bloys explicó que se trata de una historia que no necesita de revisión pero que verían que es lo que su creador quería “hacer a continuación”. Por otra parte, en el podcast Talking Sopranos, Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) contó que se reuniría con el creador de la serie para una nueva película que coescribirá juntos, pero de la que todavía no se sabe nada.

No es la primera franquicia que se rinde a TikTok

La fiebre de las redes sociales y, especialmente el terreno del TikTok, se ha convertido en una herramienta más para promocionar tanto la asistencia a los cines como el estreno de nuevas series. Así, HBO no ha sido la primera en utilizar la red social asiática para celebrar un aniversario. Paramount Pictures subió recientemente los 97 minutos íntegros de Chicas Malas para el Día Nacional de la cinta en el calendario.

Aunque se estrenó un 10 de Enero, #HBO presenta ya este video por el 25 aniversario del estreno de su serie estrella #TheSopranos !! pic.twitter.com/uFeHEpqf4T — lasmilyunaseries (@milyunaseries) January 8, 2024

A pesar de esta nueva tendencia, los grandes estudios han tardado mucho en compartir compartir contenido en TikTok y sin embargo, parece estamos en un momento en el que para lograr una gran participación, necesitas crear una comunidad, regalando parte del contenido a tu audiencia. Una estrategia de la que ahora se quiere aprovechar la IP criminal. Los Soprano se encuentra en su séptima vida en lo que respecta a memes y pequeñas interacciones con los usuarios de internet, por lo que es lógico que Warner Bros. Discovery termine manejando su propia propiedad intelectual en la red social de videos de moda.

¿Qué opinan los fans de Los Soprano?

Los Soprano es una obra de culto y como tal, para los fans más acérrimos es una autentica religión. Por eso, los fans no se han hecho esperar, ya que estaba claro que no les iba a sentar nada bien eso de reducir sus episodios a 25 segundos.

También podéis: ver la puta serie https://t.co/pjqWWYdPAV — JWulen (@JWulen) January 8, 2024

Como sucede con la mayoría de las series, vivir el proceso de ir devorando temporada a temporada los capítulos de unos personajes que para algunos son casi «como parte de la familia», contrasta en gran medida con la tendencia de la fugacidad y caducidad de los contenidos. Un tratamiento a base de dopamina que no parece que vaya a sentar muy bien a la familia mafiosa de Nueva Jersey.