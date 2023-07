Toma nota: esta es la mejor serie de la historia y está en HBO Max

El catálogo de HBO Max es uno de los preferidos de muchos usuarios de las plataformas de streaming. Cuenta con producciones como Succession, La Casa del Dragón, The Last of Us, Hacks, Deadwood, Boardwalk Empire, Somebody Somewhere y, por supuesto, Los Soprano, entre muchas otras. Esta última, Los Soprano, es considerada para mucho la mejor serie de la historia.

Una brillante e inteligente serie dramática creada y producida por David Chase y HBO que se estrenó en Estados Unidos en enero de 1999 por el canal de televisión por cable HBO, que la emitió ininterrumpidamente hasta de junio de 2007. Los Soprano es una serie muy valorada en Rotten Tomatoes y se ha convertido en todos estos años en una de las ficciones más vistas de la plataforma de streaming HBO Max.

Las aventuras de Tony Soprano

Esta mítica serie cuenta la historia del mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano, papel que interpreta el actor James Gandolfini, que se tiene que enfrentar a sus problemas familiares y también a las dificultades por las que está la organización criminal que dirige.

La serie cuenta también la historia de los personajes que rodean a Tony que como su mujer Carmela (Edie Falco) y su sobrino y protegido Christopher Moltisanti (Michael Imperioli. Personajes que luchan por sobrevivir y por mantener las tradiciones familiares en un ambiente complicado. La serie se basa en las confidencias del «capo» Tony Soprano (James Gandolfini) a su psicoanalista, la doctora Melfi (Lorraine Bracco).

El buen reparto de Los Soprano

Uno de los puntos más fuertes de esta serie que cuenta con 6 temporadas y 86 episodios es el excelente reparto. El papel del protagonista de la serie Tony Soprano es interpretado por James Gandolfini, un actor que falleció en 2013 y que será siempre recordado por su inolvidable interpretación. Por este papel el actor fue galardonado con el Globo de Oro al mejor actor de serie dramática de televisión, y en tres ocasiones con el premio Emmy al mejor actor en una serie dramática.

También en el reparto de esta serie están los actores Lorraine Braco que interpreta el papel de la doctora Jennifer Melfi, Edie Falco como Carmela Soprano, Michael Imperioli como Christopher Moltisanti, Dominic Chianese como Corrado «Junior» Soprano, Vincent Pastore como Salvatore «Pussy» Bonpensiero, Steven Van Zandt como Silvio Dante, Tony Sirico como P. Paul «Paulie» Gualtieri, Robert Iler como Anthony Soprano, Jr., Jamie Lynn Sigler como Meadow Soprano y Nancy Marchand como Livia Soprano, entre otros muchos.