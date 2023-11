El creador de ‘True Detective’ está desarrollando una película de terror con el sello Blumhouse

Hace ya muchos años que el showrunner, Nic Pizzolatto, sorprendió a medio mundo con la primera temporada de True Detective. Después, ninguna de las siguientes temporadas consiguió igualar la oscura historia de los investigadores Rust (Matthew Mcconaughey) y Hart (Woody Harrelson). Sin embargo, ahora sabemos que Pizzolatto está trabajando en una nueva película con el exitoso sello de terror., Blumhouse. Una noticia confirmada por el propio guionista y director en el Festival de Cine de Austin, donde llegó a decirles a los asistentes que los planes ya estaban en marcha.

Según afirma el creador, el estudio de terror se acercó a él para probarlo y ver cómo se sentiría en el campo del largometraje. La empresa de Jason Blum terminó contratando para escribir y dirigir esta nueva historia, la cual Pizzolatto entregó el primer guion la semana pasada. Para los asistentes al festival, terminó describiendo el encuentro de la siguiente forma:

“Pero una vez me reuní con ellos y simplemente lo hicimos, teníamos amigos en común, estábamos terminando y Couper (Samuelson), el vicepresidente de Blumhouse dijo ‘Mira, si alguna vez tienes una idea para una película de terror…’ Y yo dije ‘En realidad, tengo una idea para una película de terror y la he tenido durante 10 años’, y se lo dije, y él me dijo ‘vamos a hacerla’. Tengo que ver qué piensan del guion, pero espero que la hagamos”. Pizzolato todavía no ha dirigido ningún largometraje, pero este podría ser el salto definitivo para que su carrera despegue fuera de la pequeña pantalla.

“Una especie de historia detectives sobre ocultismo”

Pizzolatto no hizo todavía grandes valoraciones en relación a la trama de la película, aunque sí que la describió como “una especie de historia de detectives sobre ocultismo”. Una descripción que en esencia es un poco en lo que versaba la propia True Detective. Fuera de la pequeña pantalla, el guionista ha estado acreditado en sus labores como escritor en el remake de Los siete magníficos de Antoine Fuqua y reescribirá parte del proyecto de la nueva película Blade de Marvel.

La cuarta temporada de True Detective estará protagonizada por Jodie Foster y Kali Reís y llegará a HBO el próximo 14 de enero.