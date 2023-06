El reboot de ‘Spawn’ sigue en activo según Jason Blum

Los fans del cómic más de nicho están de enhorabuena al conocerse hace algunas horas las últimas declaraciones del productor ejecutivo Jason Blum. El reboot de Spawn no sólo sigue en activo, sino que pronto podría tener una fecha confirmada para su estreno, algo que augura que la producción no corre ningún peligro. Según ha señalado en unas recientes declaraciones a ComicBook, el proyecto se desarrolla de forma activa a pesar de los impedimentos que supone que la industria se encuentre en estos instantes en una importante huelga de guionistas. Un miedo que se ha despejado en cierta medida, no sin la preocupación existente que han mostrado ejemplos recientes, como la cancelación de la serie Metrópolis de Apple TV+ o la suspensión del contrato de un showrunner tan importante como David Simon por parte de HBO Max.

“Diría que tienes mucho que esperar porque está en un desarrollo muy, muy activo”, le contestaba al periodista del medio, después de preguntarle por el estado de la adaptación del tenebroso personaje de las viñetas. El presidente ejecutivo del sello de terror Blumhouse Productions se encuentra en estos instantes promocionando Insidious: la puerta roja, una franquicia que siempre ha mostrado unos grandes resultados en la taquilla y que llegará a las salas el próximo 20 de julio. Blum también aseguró que parte de la problemática del desarrollo de Spawn tiene que ver con el conflicto entre los guionistas y los productores ejecutivos de las majors, aunque se encuentra optimista de cara al futuro de la producción:

“Lo que debe suceder es que mis compañeros amigos, los escritores y los estudios, deben solucionar sus diferencias y volver a escribir, pero tenemos un gran grupo de personas que lo están armando, y mi esperanza es que esa película, mi predicción es que quizás veamos una película de Spawn en 2023. No prometo nada, pero esa es mi predicción”.

Por sus palabras y el mal momento para su escritura creativa, se entiende que el reinicio de Spawn todavía no tiene el guion terminado y este, no se podrá terminar hasta que la huelga concluya de forma definitiva. Un conflicto que permanece estancado debido a que los estudios no parecen muy dispuestos a negociar unas mejores condiciones laborales y el replanteamiento en los usos de la inteligencia artificial, dentro de la propia industria.

El anuncio del proyecto se pronunció por primera vez en 2015 y tras varios cambios, tiene una gran parte de puestos vacantes vacíos en el equipo, como por ejemplo la silla de director. Entre el reparto confirmado tenemos a Jamie Foxx, Jeremy Renner y Brandon Sirota.