Tienes mucho donde elegir: Las 10 películas de más vistas de HBO que no te puedes perder

Ya hemos señalado en más de una ocasión que el mercado del streaming y las plataformas digitales, son esa “segunda vida” para los títulos que no han logrado cumplir sus expectativas en la taquilla. De esta forma, nos encontramos proyectos que fueron un fracaso en la cartelera y que por la accesibilidad y el tipo de contenido que representan, se manifiestan como largometrajes virales que encabezan las listas de las marcas de vídeo bajo demanda. Una tendencia que se materializa de forma clara y directa en las 10 películas más vistas de HBO Max.

El prestigioso sello, que dentro de poco eliminará las siglas “HBO” de su nombre, concentra dentro de su catálogo esas cintas superheroicas de Detective Cómics que pronto, dejarán paso al nuevo DC Universe de James Gunn y Peter Safran. Y es precisamente el género de los superheroes el que ejemplifica a la perfección esa diferencia con las salas. La major ha tenido grandes fracasos en el terreno que en cambio, tienen una imponente presencia en el siguiente Top 10:

1-‘Pequeños detalles’

Thriller comandado por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. Un trío de ganadores del Oscar que se ponen a las órdenes de John Lee Hancock, director de otros largometrajes como Al encuentro de Mr.Banks o El fundador. Desde que llegó a su catálogo, se ha convertido en una de las películas más vistas de HBO Max.

2-‘El último baile de Magic Mike’

Capítulo final para la franquicia de Magic Mike (Channing Tatum), quien deberá regresar a los escenarios después de un tiempo, debido a que su último negocio fracasó. Para ello, viaja a Londres con una acaudalada dama (Salma Hayek) que lo atrae con una oferta que no puede rechazar. En el género musical es una de las películas más vistas de HBO Max.

3-‘Black Adam’

La superproducción de Dwayne Johnson no sólo se estrelló en la taquilla, sino que además tuvo cierta polémica con su estrella principal, ya que en su momento fue acusado de falsear las cifras de esta historia de origen para su antihéroe. Black Adam es la imagen perfecta de todo lo que Warner Bros ha hecho mal con DC a lo largo de los años. Una nula conectividad entre sus creaciones y “la resurrección” del Superman de Henry Cavill que terminó en la nada más absoluta.

Otros sin embargo, disfrutaron del puro entretenimiento de esta adaptación dirigida por el español Jaume Collet-Serra. Aparte de La roca, Black Adam cuenta en su reparto con estrellas de la talla de Pierce Brosnan, Viola Davis, Noah Centineo y Aldis Hodge.

4-‘Blue Beetle’

No estuvo tan vapuleada por la critica, pero la primera película de superhéroes protagonizada por un intérprete latino no consiguió atraer al público a las salas. Blue Beetle nos sitúa en la vida de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), un recién licenciado que regresa a su México natal para descubrir que su hogar ha cambiado desde que se fue. En la búsqueda por encontrar su camino, el destino le pone en posesión de una antigua reliquia de biotecnología que lo utiliza como huésped simbiótico, proporcionándole extraordinarios poderes.

5-‘Barbie’

La revelación de la taquilla mundial en el 2023 es también una de las principales opciones de los suscriptores de HBO Max a la hora de escoger película. Greta Gerwig dirige la adaptación de la muñeca de Mattel con un reparto que ha sido uno de los principales reclamos comerciales. Comandada por Margot Robbie y Ryan Gosling, gracias a su música, su diseño de producción y su sátira sobre la sociedad heteropatriarcal, Barbie se ha ganado tantos amantes como detractores. Haciendo honor a ese fenómeno de la viralidad que dice “aunque hablen mal de ti, que hablen”.

6-‘Aquaman’

La cinta de 2018 que nos presentaba oficialmente al Arthur Curry de Jason Momoa ha recuperado cierta popularidad den el último mes, después de que Aquaman y el Reino perdido llegase a los cines a finales del pasado año. Otro personaje de DC que no tiene pinta de continuar en el futuro DC de Gunn y Safran.

7-‘No te preocupes querida’

El segundo largometraje de Olivia Wilde como directora hizo más ruido por “los salseos” de su rodaje que por su calidad final. Un reparto de lujo encabezado por Florence Pugh que nos presenta una idílica comunidad en la que su protagonista, comenzará su verdadero despertar en cualquier momento. Sin distinguir qué es real de lo que no…¿podrá escapar del control la lujosa comunidad de trabajadores?

8-‘The Flash’

El mayor fracaso de la IP de Warner Bros. Discovery ha tenido otra oportunidad en HBO Max. El multiverso se libera en el mundo de Barry Allen debido al intento de salvar a su madre y de que por ende, su padre no termine en la cárcel. Sin embargo, sus poderes le llevan a una versión del mundo en la que Superman no ha llegado a la tierra y que por tanto, no podrá defenderse del malvado general Zod.

9-‘Kimi’

Dirigida por Steven Soderbergh y estrenada en 2022, Kimi es una de esas películas de bajo presupuesto que han conseguido tener unos resultados increíblemente regulares dentro de la plataforma. En Kimi, Zöe Kravitz es una empleada de una empresa tecnológica que por accidente, escucha un crimen terrible relacionado con su corporación. Un acto que por supuesto, querrán encubrir.

10-‘Megalodón 2: La fosa’

Jason Statham puede vencer a cualquiera, incluso a un tiburón gigante (por segunda vez). En Megalodón 2: La fosa un grupo de investigadores debe sumergirse en las profundidades más abismales del océano. Un lugar lleno de terroríficas criaturas que en cualquier momento saldrán a la superficie. Una secuela que funcionó en la taquilla y que hoy, es una de las películas más vistas de HBO.