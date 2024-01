Lista definitiva de las diez mejores series del 2023

En un año televisivo y cinematográfico marcado por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood llega el momento de hacer recopilación y crear La lista definitiva de las diez mejores series de 2023, según la redacción de OKDIARIO. Ésta ha sido la despedida a lo grande de maravillas como Succession y el estreno de un auténtico fenómeno de masas como es The last of Us (ambas en HBO Max). También hay que destacar la estudenda Poker Face (SkyShowtime) y la genial segunda temporada de The Bear (Disney+). Pero no podemos olvidarnos de la gran revelación del 2023 en España: La Mesías. Además, recomendamos series, en esta lista, que han pasado desapercibidas y que son auténticas joyas.

Es a finales de año cuando nos damos cuenta de lo que han supuesto las huelgas de actores y guionistas de Hollywood que han parado la industria durante meses. Y es que, por estas fechas es normal que las plataformas y cadenas saquen sus platos fuertes y, sin embargo, en esta ocasión, los grandes estrenos han sido escasos o se han retrasado para estrenarse ahora cuando deberían haberlo hecho antes (De ahí, por ejemplo, que Netflix decidiera dividir la última temporada de The Crown en dos partes con un mes de diferencia). Aún con todo, ha habido productos de una gran calidad. Algunos han sido un éxito absoluto, otros, sin embargo, han pasado desapercibidas, pero son auténticas joyas que hay que reivindicar.

Hacer una lista de lo mejor o lo peor siempre es injusto porque nace de gustos y preferencias y porque hay muchas buenas producciones que se quedan fuera.

Por todo ello, aunque no estén en este ranking, habría que mencionar producciones tan notables como La diplomática, en Netflix ( a pesar del comentadísimo y caprichoso cambio capilar de la protagonista, Kerri Russel); la tercera temporada de The Morning Show, en Apple TV+ (que recupera el espíritu de la primera); Mrs. Davis, en HBO Max (una fantasía loquísima con una monja como heroína); Fellow Travelers en SkyShowtime ( miniserie interesante sobre derechos LGTBIQ+); Enjambre en Amazon Prime Video (impresionante drama con toques de terror inspirado en el suicidio de una fan de Beyoncé) o Las noches de Tefía en Atresplayer (una apuesta arriesgada y necesaria). Y así llegamos a la lista definitiva, a las que pensamos, son las mejores series del 2023. ¿Qué ficción la lidera?

Lista de las mejores series del 2023

10. ‘Blue Lights’ (Movistar+)

¿Otra serie de policías novatos? ¿No hay ya suficientes comisarías ficticias? No hay que dejarse llevar por los tópicos, esta joya irlandesa no inventa pero no le hace falta. Con una creación de personajes que debería estudiarse en cualquier escuela de guion, unas interpretaciones soberbias y una trama que va creciendo en tensión, Blue Lights es una de la grandes revelaciones del 2023.

09. ‘Selftape’ (Filmin)

De lo mejorcito que ha dado la ficción española este año. Un retrato crudo sobre la fama o más bien sobre su pérdida. Dos actrices que aparecieron en una serie de éxito cuando era crías, se enfrentan a las expectativas frustradas, al vacío emocional y social. Un guion soberbio que disecciona lo que ocurre cuando uno no acepta que la vida no es lo que le habían vendido.

08. ‘Jury Duty’ (HBO Max)

Un jurado en un juicio falso en el que sólo uno de los miembros cree que es de verdad. Una locura divertidísima y mordaz que cuenta con la maravillosa interpretación de James Marsden haciendo una versión de sí mismo mucho más narcisista. La mejor comedia de estreno del 2023.

07. ‘Bronca’ (Netflix)

Lo mejor (o único realmente bueno) que ha estrenado Netflix en 2023. Este miniserie utiliza un hecho aparentemente cotidiano ( una disputa por un aparcamiento) para derivarlo en un delirio de venganza y un tratado sobre la rabia que ocultamos y el papel que interpretamos para los demás. Una tronchante maravilla que confirma a A24 ( Todo a la vez, en todas partes) como la productora más interesante de la actualidad en Estados Unidos.

06. ‘The Bear’ (Temporada 2) (Disney +)

La serie revelación del 2022 ha vuelto este año con una temporada que ha estado a la altura. Una delicada mezcla de géneros que cuenta, además, con uno de los capítulos más importantes del 2023; el sexto, titulado Peces, aquel en el que aparece Jamie Lee Curtis. Una pieza tan efectiva como inquietante.

05. ‘The Arquitect’ (Filmin)

Distopía que aterra por lo real que puede llegar a ser. La serie plantea un mundo en el que el mercado inmobiliario se ha desbocado de tal manera que la gente alquila plazas de garaje para vivir o se amputa partes del cuerpo para pagar el alquiler. Una bomba visual que asusta y hace reflexionar.

04. ‘Succession’ (Temporada 4) (HBO Max)

Los Roy se han despedido por todo lo alto en una de las series más prestigiosas y premisas de la última década. Una temporada final que siempre será recordada por el tercer capítulo, aquel en el que sucede todo aquello por lo que llevas esperando desde el comienzo. Un adiós que pasará a la historia de la ficción.

03. ‘Poker Face’ (SkyShowtime)

Considerada por la crítica estadounidense la mejor serie del año, Poker Face nace de la brillante mente de Rian Johnson (Puñales por las espalda) y con una inconmensurable Natasha Lyonne como una detectora de mentiras que escapa de una red mafiosa. Una reinvención de clásicos como Colombo o se ha escrito un crimen, con casos episódicos delirantes y sorprendentes. El mejor, sin duda, es el capítulo 9.

02. ‘La mesías’ (Movistar+)

Los Javis lo han vuelto a hacer. La mesías es una de las series más importantes de la ficción española. Una epopeya familiar cuidadísima y perfectamente dirigida que costó unos 3 millones de euros por capítulo y se nota. Un lujo visual y narrativo que versa sobre la necesidad de fe, los traumas y sus disfraces y la manipulación.

01. ‘The last of Us’ (HBO Max)

Sin duda ha sido el gran fenómeno televisivo del 2023. Una odisea distópica que va más allá de la acción, los efectos especiales y el empaque visual para narrarnos una historia de amor paterno filial y celebrar la humanidad a pesar de su propia destrucción. Los amantes del videojuego que adapta sabrán que la segunda temporada puede superar, con creces, a la primera.