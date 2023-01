La reacción de Jamie Lee Curtis a su primera nominación al Oscar por ‘Todo a la vez en todas partes’

Jamie Lee Curtis siempre ha sido una de esas actrices mediáticas, gracias a la reputación que la franquicia Halloween le otorgó como una de las figuras más destacadas del género del terror. La hija de Tony Curtis comenzó a actuar a los 19 años y en su extensa carrera ha recibido elogios notables, incluyendo nominaciones a los Globos de Oro y los BAFTA. Sin embargo, con una carrera de 45 años en la industria del cine, la californiana jamás había recibido una consideración al Oscar hasta el día de ayer. Jamie Lee Curtis está nominada a mejor actriz de reparto por la exitosa Todo a la vez en todas partes. Por eso y aunque los medios especializados auguraban ya que estaría en las quinielas por la estatuilla dorado, la reacción de la intérprete ha sido de sorpresa total.

En su cuenta de Instagram, Curtis compartió algunas instantáneas con la productora de cine y televisión Deborah Oppenheimer, mostrando su expresión cuando escuchó su nominación por parte de la Academia. Además recordó que ella se sentó a lado de la ejecutiva cuando esta gano un Oscar. La actriz de Mentiras arriesgadas escribió: “Ni siquiera me di cuenta de quién tomó las fotos. El primero es el momento de escuchar mi nombre, y luego la emoción de mi amiga (…) Sin filtros. Sin falsedad. Sólo la verdad de un momento de alegría captado por un amigo”. Más tarde, en otra publicación, Curtis compartió fotos de sus padres Tony Curtis y Janet Leigh, así como del elenco y el equipo del último fenómeno cinematográfico que ha creado el sello A24 agradeciendo la posibilidad de ser parte de Todo a la vez en todas partes:

“Ni siquiera estuvo presente en mis sueños más salvajes. Siempre me he sentido como una extraña mirando hacia adentro y, sin embargo, siempre he estado muy agradecida por todas y cada una de las oportunidades que he tenido. Ser parte de esta hermosa película que acaba de recibir tantos reconocimientos para nuestro talentoso y variopinto equipo de artistas, es lo más destacado de mi vida profesional”.

La nominación de Jamie Lee Curtis no es, ni mucho menos, la única que ha recibido la propuesta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert. El filme protagonizado por Michelle Yeoh está presente en 11 categorías, siendo la que más posibilidades de estatuilla tiene entre las nominadas. Curtis tendrá que competir con Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Hong Chau (La ballena), Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin) y Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes).