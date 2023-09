Acaba de llegar a SkyShowtime y ya es nuestra favorita. La serie con 10 episodios que vas a ver del tirón

Una de las sorpresas de la vuelta del verano es la serie de comedia y suspense Poker Face que se acaba de estrenar el 15 de septiembre en SkyShowtime. Una original serie que llega a España después de recibir buenas críticas, ganar el premio TCA-Asociación de críticos de Televisión a Mejor interpretación de comedia por el trabajo de su protagonista y ser nominada a dos premios Emmy.

Poker Face es una brillante serie de 10 episodios de casi una hora de duración creada por Rian Johnson, conocido por su trabajo en la ficción Puñales por la espalda. Su protagonista es Charlie Cale (Natasha Lyonne), una mujer tiene una habilidad extraordinaria para adivinar cuando alguien está mintiendo. Charlie trabaja en un casino y decide utilizar su habilidad para convertirse en una jugadora de poker invencible.

La serie destaca por la interpretación de Charlie Cane por la actriz Natasha Lyonne, la originalidad del guion y las conocidas estrellas invitadas que aparecen en cada episodio como Adrien Brody, Dasha Polanco, Benjamin Bratt o Nick Nolte, entre otros muchos.

Una mujer con un extraño don

La protagonista de la serie es Charlie Cale, una extraña mujer de que vive en una caravana cerca de Las Vegas. Una mujer un poco excéntrica que trabaja en el casino de la ciudad, bastante aficionada a la cerveza, que lleva una vida más o menos normal. Todo cambia cuando Charlie se da cuenta de que tiene una extraña habilidad: sabe cuándo miente alguna persona. Este extraño don le ayuda a ganar numerosas partidas en el casino hasta que Sterling Frost, el dueño del casino, donde trabaja, lo descubre y le prohíbe utilizar esa habilidad.

Después de muchas situaciones complejas, Charlie se marcha de la ciudad y decide aprovechar su habilidad para convertirse en una improvisada detective. En su Plymouth Barracuda 1969, un coche que no pasa desapercibido, se dedicará a recorrer Estados Unidos donde encontrará diversos homicidios que intentará resolver gracias a su extraño don.

El reparto de la serie Poker Face

La actriz Natasha Lyonne, conocida por su trabajo en series como Orange is the New Black y Muñeca Rusa, interpreta el papel de la extraña protagonista de esta serie.

Entre las estrellas invitadas que aparecen en los episodios destacan actores tan conocidos como Adrien Brody, Dasha Polanco, Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Chloë Sevigny, Ron Perlman, Judith Light y Nick Nolte, entre otros. Poker Face es una buena opción para los que buscan series originales, con un buen guion y con una buena interpretación de sus protagonistas.