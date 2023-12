‘The Last of Us’, ‘Ahsoka’ y ‘Succession’ entre las 10 mejores series de este año de IMDb

Se acerca el final de este año y comienzan a salir a la luz los rankings sobre las mejores series de 2023. Uno de los primeros ha sido el de IMDb, la principal base de datos de cine y televisión, que ha sorprendido con su lista de las 10 mejores series de este año, según el sistema de calificación de la plataforma.

La mayoría de ellas están entre las preferidas entre los usuarios de las plataformas de streaming, aunque también hay alguna sorpresa. En los primeros puestos de la lista de IMDb están las series The Last of Us, Ahsoka y la última temporada de Succession.

The Last of Us

Para IMDb la primera en la lista de mejores series es The Last of Us que está disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Una brillante serie postapocalíptica creada por Neil Druckmann y Craig Mazin que adapta el famoso juego del mismo nombre.

Ahsoka

En la plataforma de streaming Disney+ se puede ver el spin-off sobre Ahsoka Tano, papel que interpreta la actriz Rosario Dawson. La antigua caballero Jedi tiene que investigar una amenaza emergente para una galaxia vulnerable.

Succession

La temporada final de Succession no solo ha sorprendido a todos sus seguidores, sino que también es considerada por muchos como una de las mejores del año. La serie creada por Jesse Armstrong, con Will Ferrell y Adam McKay se estrenó en 2018 y la última temporada se puede ver desde mayo 2023. Los protagonistas son los complejos miembros de la familia Roy, los propietarios del conglomerado mundial de medios y entretenimiento que tendrán que luchar por el control de la empresa ante la precaria salud del patriarca de la familia.

Black Mirror

Netflix ha estrenado cinco episodios de esta conocida serie distópica que ha sorprendido a todos los seguidores de esta ficción. La serie vuelve a centrarse en el futuro y en los peligros del avance tecnológico, la inteligencia artificial o la robótica.

The Mandalorian

En Disney+ se puede ver también esta original serie del universo de George Lucas. Esta ficción cuenta las aventuras de Mando, un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia, lejos de la jurisdicción de la Nueva República.

One Piece

En Netflix también ha sorprendido con esta serie basada en el manga homónimo de Eiichirō Oda. Los protagonistas son Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas que tiene que explorar un mundo fantástico de océanos interminables e islas exóticas en busca del tesoro definitivo para convertirse en el próximo Rey de los Piratas.

La caída de la casa Usher

Mike Flanagan nos sorprendió este año en Halloween con otra nueva serie de terror. Después de La maldición de Hill House o Misa de medianoche, el director ha sorprendido a sus seguidores con esta serie basada en varios relatos de Edgar Allan Poe. El AFC Richmond deberá afrontar una nueva etapa tras la marcha de Nate al West Ham United con Rupert.

Ted Lasso Temporada 3

En Apple TV se ha estrenado la tercera temporada de esta serie de comedia protagonizada por un entrenador de fútbol que se tiene que enfrentar a numerosos desafíos.

The Bear Temporada 2

La temporada 2 de esta dramedia ha vuelto a sorprender en la plataforma de streaming Disney+. En esta segunda entrega Carmy y su equipo se enfrentan a la apertura de un nuevo restaurante. Entre todos trazan un plan pero pronto tendrán que enfrentar numerosos problemas financieros y administrativos y Carmy tendrá que tomar una decisión muy arriesgada.

Gen V

En el último lugar de la lista de IMDb se encuentra la primera temporada de esta serie que está disponible en Amazon Prime Video y es un spin-off de The Boys. Una original serie ambientada en la única universidad que existe para superhéroes en EE.UU. En octubre de este año se confirmó la renovación de esta original serie para una segunda temporada.