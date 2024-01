La segunda temporada de ‘The Last of Us’ ya tiene a su Abby

En los principales premios, ha sucumbido ante otras series como Succession y The Bear. No obstante, el verdadero triunfo de The Last of Us es el cariño que ha conseguido cosechar en una única temporada. En parte, debido a la fidelidad con el videojuego original y a momentos brillantes que expandían su historia como por ejemplo, el genial tercer episodio de su primer arco. La repercusión se vio reflejada en la audiencia y el hecho de existir una segunda parte propició rápidamente el anuncio de su segunda parte de la historia. Ahora, por fin sabemos quién ocupará el importante rol de Abby: Kaitlyn Dever.

La estadounidense ha sido la elegida para interpretar a un personaje que será casi igual de importante que Ellie en la segunda temporada de The Last Of Us. Un rol que en el momento de la llegada del videojuego causó cierta repercusión negativa. El estudio Naugthy Dog sorprendió a los fanáticos del suvirval horror cuando en el seguimiento de la historia de Joel y Ellie, los jugadores tuvieron que jugar casi la mitad de la historia con el nuevo personaje. Una concesión que visto lo fidedigna que fue en su momento la primera adaptación, sea seguramente replicada por HBO Max (que en el momento de su estreno ya habrá cambiado su nombre a únicamente “Max”).

(A continuación se mencionan algunos aspectos de la trama del videojuego The Last of Us: Parte 2)

Abby: La gran ¿villana? de esta continuación

No es precipitado decir antes de que la adaptación se materialice, que el personaje de Abby va a ser uno de los más odiados y amados de la historia de la televisión. Una soldado entrenada y envuelta en un conflicto entre su propia milicia postapocalíptica y un nuevo culto religioso que descubriremos en la segunda temporada de The Last of Us. El juego, lanzado para PlayStation 4 en 2020, tiene a Abby como una coprotagonista más de la historia permitiendo que conozcamos otros aspectos de este despiadado mundo creado por Neil Druckmann. De esta forma, los jugadores van alternando entre Ellie y Abby, recorriendo un camino paralelo por sus pasados y su trágica y ligada actualidad. En la parte II veremos además, escenarios diferentes como las zonas rurales de Wyoming a una Seattle devastada por la extraña pandemia fúngica.

En el arco narrativo del personaje, aunque primero conozcamos a Abby como una especie de villana, pronto los acontecimientos de su entorno nos llevarán a comprender sus puntos de vista y ver que en realidad en este mundo de crimen y venganza, ella también es una víctima. Según expresa HBO, esta habilidosa guerrera es “una soldado hábil cuya visión en blanco y negro del mundo se ve desafiada mientras busca venganza por sus seres queridos”. Tanto Druckmann como Craig Mazin, aseguraron que sus elecciones para escoger a los intérpretes en esta temporada 2, habían el mismo criterio que los del inicio de la serie:

“Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: busca actores de la talla mundial que encarnen las almas de los personajes del material original. Nada importa más que el talento y estamos encantados de que una artista aclamada como Kaitlyn se una a Pedro (Pascal), Bella (Ramsey) y el resto de nuestra familia”.

¿Quién es Kaitlyn Dever?

A sus 27 años de edad, Kaitlyn Dever maneja ya una amplia carrera por delante. Comenzó su filmografía justamente en otra serie de éxito, Justified: La ley de Raylan. Pero a los 15, ya había aparecido en grandes producciones como es la J. Edgar de Clint Eastwood. Pronto, siguió su trabajo a las órdenes de grandes directores como Janson Reitman y protagonizó la ópera prima de Olivia Wilde, Súper empollonas.

No es la primera vez que la intérprete colabora Naughty Dog, pues ella fue la encargada de doblar en versión original a Cassie Drake, la hija de los protagonistas en el videojuego Uncharted 4.

Recientemente, apareció en la serie Dopesick, fue la hija de George Clooney y Julia Roberts en Viaje al paraíso y protagonizó Nadie te salvará, la historia de extraterrestres mas terrorífica del 2023.

Las dos partes de The Last of Us representan uno de los binomios videojueguiles más premiados de la historia de las consolas. la marca es una franquicia que es propiedad en exclusiva de Sony y ya tienen en marcha el planteamiento de una tercera parte para PS5. La producción de la segunda temporada debería comenzar a principios de este 2024, por lo que no sabemos muy bien cómo el equipo de Druckmann y Mazin salvarán la distancia de edad que separa a los personajes entre los juegos