¿Un Christopher Nolan con Oscar? El realizador consigue por fin el Globo de Oro a Mejor director

Con sus virtudes y defectos, la figura de Christopher Nolan levanta pasiones y odios casi a partes iguales. Sobre todo, desde una parte de la cinefilia que no parece soportar que sus proyectos puedan ser al mismo tiempo, productos increíbles de entretenimiento y obras aplaudidas aplaudidas unánimemente por la crítica. Hándicap que ya tuvieron en su momento otras figuras de la talla de Steven Spielberg o M. Night Shyamalan. Al mismo tiempo, un sector de la prensa especializada no le puede perdonar el hecho de haber dirigido la trilogía de El caballero oscuro, iniciando la moda de un género repudiado por los académicos. Si bien, esta idiosincrasia sobre el cineasta británico podría cambiar en la próxima edición de los Oscar. ¿La razón? Nolan ha ganado la categoría de Mejor director en los Globos de Oro 2024.

Era la cuarta vez que los premios, ahora propiedad de Dick Clark Productions y Eldrige Industries, consideraban al director en sus categorías. La primera fue por el guion de Memento, consideración con la que repetiría 9 años después con Origen, que representaría al mismo tiempo la primera ocasión en la que el certamen lo consideraba para el logro de Mejor director. En 2018, volvería a estar nominado en su especialidad tras las cámaras, pero no ha sido hasta esta 81ª gala en la que por fin, Nolan ha brillado en un discurso en el que no ha podido evitar acordarse del fallecido actor, Heath Ledger.

Christopher Nolan recogió el Oscar póstumo de Ledger

El encargado de recoger el homenaje de la Academia al Joker de Ledger fue el director de El caballero oscuro, una cinta que para muchos es el mejor largometraje de superhéroes jamás rodado. “La única vez que subí al escenario fue aceptando uno de estos en nombre de nuestro querido amigo, Heath Ledger”, decía un emocionado Nolan en su discurso. Una conexión y un paralelismo sentimental compartido con Robert Downey junior, premiado también la pasada madrugada con el premio a Mejor Actor de Reparto, gracias a su papel de Lewis Strauss en Oppenheimer:

“Aquello fue complicado y desafiante para mí, y en medio de mi discurso, Robert Downey Jr. me llamó la atención y me ofreció una mirada de amor y apoyo, la misma mirada que me está dando ahora, el mismo amor y apoyo que me ha mostrado tanta gente en nuestra comunidad”.

Los Oscar han sido un maltrato continuado para Nolan

Saldada su “particular deuda” con el realizador de El truco final, todo apunta que en esta ocasión le tocará el turno a la alfombra roja. De la misma forma (o incluso peor) que había sucedido tradicionalmente con los Globos de Oro, las consideraciones a las estatuillas doradas han pasado por encima, en muchas ocasiones, del trabajo de Christopher Nolan tras las cámaras. De hecho y aunque si lo tuvieron en cuenta para los guiones originales de Memento en 2002 y en 2011 con Origen, desde la Academia únicamente lo han nominado a Mejor director por Dunkerque.

Por aquel entonces, el filme bélico se llevó sólo tres Oscar; Mejor montaje, sonido y efectos sonoros. Unos triunfos técnicos insuficientes para los amantes de esta historia, elogiada por otros referentes del séptimo arte como Quentin Tarantino. En aquella edición del 2018, el que resultó vencedor fue Guillermo del Toro y La forma del agua. Una estatuilla discutida, sobre todo teniendo en cuenta que en la categoría se encontraban nominados además de Nolan, Greta Gerwig (Lady Bird), Jordan Peele (Déjame salir) y Paul Thomas Anderson (El hilo invisible)

2024: ¿El año definitivo para la consagración de Christopher Nolan?

Si hay algo que no se le puede achacar al londinense es su apuesta casi enfermiza por la experiencia en los cines. De esta forma, al mismo tiempo que la tendencia de la industria apunta a la masificación de un nuevo consumo de lo audiovisual en las pequeñas pantallas, el director junto a otras figuras relevantes del negocio como Tom Cruise, intentan motivar a los espectadores para atraerlos hacia las salas creando un “cine espectáculo”.

Su Globo de Oro a Mejor director apunta de seguro, a una más que probable nominación a los Oscar 2024 en la categoría. Sin embargo, el reto no terminará aquí. A la espera de que el próximo martes 23 de enero se anuncien las candidatas finales, el autor de Oppenheimer tendrá que competir con nombres consagrados de la talla de Martin Scorsese (Los asesinos de la luna), autoras del impacto cultural de Greta Gerwig (Barbie) o rostros menos mainstream que podrían dar la campanada como el griego Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas) o la coreano-canadiense Celine Song (Vidas pasadas).

¿Merece imponerse Christopher Nolan como Mejor director en los Oscar 2024?