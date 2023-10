Christopher Nolan no entiende que se hable del cine biográfico como un género

Christopher Nolan estrenó el verano pasado Oppenheimer, una de las grandes propuestas cinematográficas del 2023 y sin duda, la cinta biográfica del año. La historia estuvo basada en la biografía titulada El Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de Robert Oppenheimer. una novela escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin que terminó llevándose en 2005, el premio Pullitzer. Sin embargo, el director de Interstellar no quiere que se la llame “película biográfica”, porque entre otras cosas, como género es algo que le “falla completamente”.

Que toda la vida de una persona no puede sintetizarse al completo en una película es algo que todos tenemos claro, pero más allá de que esta pueda ser una representación que funcione como una retrospectiva de toda la historia de un personaje, para Nolan se trata de una cuestión que ineludiblemente simplificará innecesariamente su existencia: “Existe una tendencia en la biografía post-Freud en atribuir características de la persona con la que estás tratando a la genética de sus padres. Es una visión muy reduccionista del ser humano. Si estás escribiendo un libro de 500 o 1.000 páginas, hay una manera de equilibrarlo con su individualidad y experiencia. Cuando lo comprimes y lo reduces a la simplicidad necesaria de un guion, resulta increíblemente reduccionista”.

Para Christopher Nolan el concepto falla

El realizador siguió su entrevista con Variety, apuntando a que en términos generales lo de género biográfico le falla de forma sistemática. “No es un género útil. Me encanta trabajar en géneros útiles. En esta película…es la película de atracos aplicada al Proyecto Manhattan y el drama judicial aplicado a las audiencias de seguridad”, explicaba Nolan. Después, también habló que justamente son las películas biográficas verdaderamente grandes las que trascienden esa etiqueta y pasan a ser vistas como géneros más específicos.

“Una película biográfica es algo que se aplica a una película que no se registra del todo de manera dramática. No se habla de Laurence de Arabia como una película biográfica. Es una película de aventuras. No es un género útil de la misma manera que el drama no es un género útil. No te da nada a qué aferrarte”, concluía.

El 21 de noviembre, Oppenheimer llegará al streaming en Estados Unidos. En España, todavía estamos esperando una confirmación oficial.