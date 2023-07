Christopher Nolan no lleva un smartphone porque arruinaría su proceso de creación de guiones

Pocos directores hay en la primera línea de la industria que utilicen tanto la última tecnología como Christopher Nolan para hacer películas. Con el permiso de James Cameron, el cineasta británico es el principal embajador de la experiencia en cines, como bien indica el hecho de que haya rodado su última película completamente en el formato IMAX. Pero fuera del cine, parece que el realizador de Memento y Origen no tiene tanta pasión por el empleo de la tecnología. De hecho, no lleva un teléfono inteligente encima y escribe con un ordenador que no está conectado a internet.

“Mis hijos probablemente dirían que soy un completo ludita”, señalaba Nolan, utilizando la palabra que describe al grupo de acción radical de inicios del siglo XIX que destruía la maquinaria automatizada en las fábricas textiles. Sin embargo, no es ningún enemigo de la tecnología y asegura que lo que puede proporcionar “es asombroso” y que su elección tiene mucho más que ver con “cuan involucrado” se encuentra con algo. Por eso, cree firmemente que poseer un teléfono con acceso a internet sería un impedimento para la creatividad:

“Se trata del nivel de distracción. Si estoy generando mi material y escribiendo mis propios guiones, estar en un teléfono inteligente todo el día no sería útil para mí”, le contaba a THR.

Una escritura de guion en primera persona

Nolan escribió Oppenheimer en primera persona, una táctica de desarrollo creativo inédito en su carrera. Así lo explicaba a principios de año en una entrevista con la revista Empire:

“No sé si alguien lo ha hecho antes. Pero el punto es que con las secuencias de color, que son la mayor parte de la película, todo se cuenta desde el punto de vista de Oppenheimer: estás literalmente mirando a través de sus ojos”. La película biográfica sobre la creación de la bomba atómica tiene un reparto increíble comandado por Cillian Murphy (Peaky Blinders) y que incluye también a rostros tan reconocidos como Emily Blunt, Robert Downey Junior, Matt Damon, Florence Pugh o Kenneth Branagh, entre otros. Se espera que sea un auténtico taquillazo y que lidere la taquilla internacional de este verano.

Oppenheimer llegará a las salas el próximo 20 de julio, enfrentándose directamente con la cinta de Barbie, su gran rival junto a Misión Imposible: Sentencia mortal en esta cartelera veraniega llega de blockbusters.