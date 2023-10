Las películas favoritas de Steven Spielberg que puedes encontrar en Filmin

No podemos decir nada que no se haya dicho ya de Steven Spielberg. Responsable de títulos como Tiburón, Jurassick Park, La lista de Shindler o Indiana Jones, el rey Midas de Hollywood es sin duda el cineasta más reconocible de la historia moderna del séptimo arte. Pero más allá de su buen hacer detrás de las cámaras, al igual que sucede con otros autores como Martin Scorsese o Quentin Tarantino, se trata de un cinéfilo confeso. Y por supuesto, uno con un gusto exquisito, como no podía ser de otra forma. Por eso, la plataforma de Filmin recoge alguna de las debilidades cinematográficas del director de The Fabelmans, lo que supone una oportunidad única para pasar disfrutar del visionado de algunas de las cintas favoritas de Steven Spielberg:

‘Charada’

Charada es una de las cimas en la filmografía de Stanley Donen. Este thriller cargado de humor tiene el carisma omnipresente de sus dos protagonistas; Cary Grant y Audrey Hepburn. Pero además, es un derroche de cine clásico de esos que lo convierten por cuenta propia en una de las películas favoritas de Spielberg. El guion de peter Stone cuenta cómo después de querer pedir el divorcio de su marido, Reggie Lampert (Hepburn) descubre que su marido ha sido asesinado. En la embajada le confiesan que su marido había robado un cuarto de millón de dólares al gobierno de los Estados Unidos. Una inmensa cantidad que nadie sabe dónde esta, aunque el servicio de inteligencia cree que Reggie tiene algo que ver.

‘El Golpe’

Ganadora de 7 premios de la Academia, El golpe cuenta la historia de Johnny Hooker (Robert Redford) y Henry Gondoff (Paul Newman), dos timadores que deciden vengar la muerte de un viejo amigo, a manos de un poderoso gángster criminal llamado Doyle Lonnegan.

‘En un lugar solitario’

Nicholas Ray filmó en 1950 esta obra maestra del cine negro. Steele, un guionista con fama de conflictivo, debe afrontar la difícil tarea de adaptar un best-seller de nula calidad literaria. Por suerte descubre que Mildred, la chica del guardarropa del club que suele frecuentar, ha leído la novela por lo que decide llevársela a casa para que esta, le cuente el argumento. A la mañana siguiente, la policía se presenta en su casa y le dice que Milred ha sido asesinada, lo que convierte a Steele en el principal sospechoso.

‘Qué bello es vivir’

Clásico entre los clásicos, la obra de Capra está considerada por muchos como una de las mejores películas de la historia y para la cinefilia en general es el título definitivo de la navidad. La cinta está protagonizada por James Stewart, quien interpreta a George Bailey, un honrado trabajador que dirige un pequeño banco familiar. El día de Nochebuena, completamente destrozado por la desaparición de una importante cantidad de dinero, Bailey decide suicidarse. Sin embargo, le ocurre algo extraordinario.

‘El graduado’

Título indispensable en la filmografía del gran Dustin Hoffman. El actor, que interpreta a un joven que regresa a casa después de terminar sus estudios universitarios. Allí la señora Robinson, una amiga de la familia, se encapricha de él convirtiéndolo en su amante. Pero cuando este conoce a su hija, todo termina complicándose.