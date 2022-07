‘The Fabelmans’ de Steven Spielberg será la última película de John Williams

La próxima película de Steven Spielberg se estrenará dentro de algunos meses, pero las nuevas imágenes que ha revelado la producción se centran en la figura de John Williams. El mítico compositor se retirará oficialmente después de The Fabelmans.

Recording sessions for John Williams final score before he officially retires, for Spielberg's upcoming "The Fabelmans" pic.twitter.com/kETguQe7yQ — Neil Bahadur (@NeilBahadur) July 6, 2022

El tuit de Neil Bahadur cie lo siguiente: “Sesiones de grabación para la partitura final de John Williams antes de que se retire oficialmente, para la próxima película de Spielberg, The Fabelmans”. En la primera imagen vemos al compositor de 90 años tocando el piano junto a un miembro del equipo, mientras trabajan en la partitura de la película. La segunda imagen muestra a Spielberg y Williams sonriendo a la cámara junto a otros dos miembros de la producción. Con la partitura de The Fabelmans en marcha, el público tendrá la oportunidad de escuchar otra colaboración entre los dos más grandes veteranos de la industria del entretenimiento.

John Williams y Steven Spielberg llevan trabajando juntos desde hace casi 50 años. El oscarizado compositor es el responsable de dar vida a algunas de las bandas sonoras más relevantes de la historia cinematográfica. Star Wars, Tiburón, E.T. el Extraterrestre, Jurassic Park o Indiana Jones son tan sólo, algunas de esas producciones que al entrar en nuestra mente, nos hacen tararear sus increíbles melodías, composiciones y laitmotivs.

Además de la identidad sonora de The Fabelmans, Williams compondrá el regreso de Harrison Ford a Indiana Jones 5. El trabajo más reciente del músico ha sido la de componer la banda sonora de la serie de Obi-Wan para Disney +.

Una historia autobiográfica

Al igual que Alfonso Cuarón en Roma o Kenneth Branagh en Belfast, Spielberg planea contar una historia sobre la adolescencia, bajo la percepción de su propia vida en la Arizona posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una temática altamente propicia para el Rey Midas de Hollywood. Su cine ha brillado realmente más, cuando capturaba el asombro de la mirada infantil.

En The Fabelmans no habrá grandes escenarios, sino que la trama se centrará en contar una historia mucho más intimista. Cómo no, estará producida por Amblin Entertainment y su reparto aunará grandes estrellas de la interpretación: Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Jula Butters, Oakes Fegley, Gabriel LaBelle, Oakes Fegley y Gabriel Bateman entre otros. Spielberg coescribe el guion junto a Tony Kushner. The Fabelmans llegará a los cines el próximo 11 de noviembre, de cara a la temporada de premios.