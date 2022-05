‘Indiana Jones 5’ revela la primera imagen oficial del regreso de Harrison Ford

Indiana Jones 5 es uno de los regresos más esperados por los amantes del cine. La legendaria saga del arqueólogo más famoso del mundo ya obtuvo un regreso en 2008 con El reino de la calavera de cristal. Steven Spielberg y George Lucas volvían a reunirse, pero el resultado no contentó a los fans ni al público. Esta segunda oportunidad a la saga llega tras la adquisición de LucasArts por parte de Disney que, aparte de quedarse con Star Wars también se hizo con los derechos de explotación del mito del cine de aventuras. Tras una larga espera (interrupciones del COVID-19 incluidas), ya se ha compartido la primera imagen oficial de esta quinta aventura, una vez más capitaneada por un muy veterano Harrison Ford.

In 2023, Harrison Ford returns as the legendary #IndianaJones. Check out this first look of the new James Mangold-directed film. pic.twitter.com/ALs82tsmXw

— Indiana Jones (@IndianaJones) May 26, 2022