Globos de Oro 2024: el fracaso de ‘Barbie’ en una gala sin gracia

La gala de los Globos de Oro, emitida en la madrugada del 7 al 8 de enero de 2024, resultó ser lo que esperábamos de ella: mucho menos divertida y cínica que antes. El titular es el fracaso de ‘Barbie’ en la categorías superiores. Una lástima. El actor Joy Koy hizo de presentador en una ceremonia que avanzó a toda velocidad, que hizo notar los cambios de rumbo que han tomado los premios (mucha más diversidad) y que llamó más la atención por ver a Kylie Jenner besándose con Timothée Chalamet en plena gala o el revuelo causado por la entrada de Taylor Swift y lo mal que le sentó un chiste del maestro de ceremonias. En cuanto a los premios, sorprendió que Barbie no se llevase los galardones fuertes y que The last of us se fuese de vacío. J.A. Bayona no ganó con La sociedad de la nieve mientras que Oppenheimer triunfó como mejor película dramática y también se llevó los galardones a la mejor dirección, actor principal y secundario.

Cambio de rumbo en los Globos de Oro

Recordemos que los Globos de Oro han sido adquiridos por la empresa Dick Clark Productions, lo que ha supuesto que los galardones, acusados de sectarios y de estar en manos de un reducido grupo de periodistas, se abran y en esta ocasión voten más de 300 periodistas de 76 países de todo el mundo. Según los datos facilitados por la organización, el 60% de los participantes son ahora «personas racializadas o étnicamente diversas», el 47% son mujeres, el 26% son latinos y el 13% asiáticos- Esto significa que puede haber sorpresas en la ceremonia aunque las nominaciones han sido bastante previsibles.

Los Globos de Oro siempre han tenido fama de ser la antesala de los Oscar pero también de ser unos premios caprichosos, rendidos a las cuentas publicitarias de Hollywood en los que imperaba más el marketing que la calidad. Uno no podía fiarse, hasta ahora, de los Globos de Oro. Pero eso, dicen, ha cambiado.

Menos mala leche que antes

La gala ha sido presentada por el actor Jo Koy, que se marcó un monólogo de bienvenida sin demasiado colmillo. Una de las características principales de los Globos de Oro es que se permitían mucha mala leche. De ahí que, durante años, confiaran en el humorista Ricky Gervais como maestro de ceremonias; nadie como él para reírse de Hollywood y molestar a los invitados con chistes salvajes. En esta ocasión, Joy Koy se dedicó a repasar a los nominados y a hacer algunas gracias sin llegar nunca a la ‘sangre’ ( sólo destacaron un par de comentarios sobre el saqueo de los blancos al pueblo nativo americano que retrata Los asesinos de la luna, sobre el pene de Barry Keoghan en Saltburn o sobre la mismísima Taylor Swift ). Pero los Globos de Oro sí se acordaron de Gervais , al darle el galardón a la mejor interpretación en un show de stand-up (Ricky Gervais: Armageddon), monólogos de comedia, una nueva categoría de los Globos de Oro.

Actores secundarios

La noche noche comenzó con los premios a los secundarios. La primera en recoger el Globo de Oro fue Da’Vine Joy Randolph, co-protagonista de Los que se quedan (la enésima cinta bienintencionada pero sosa de Alexander Payne). Una lástima que Emily Blunt, por Oppenheimer se fuese de vacío. Pero, eso sí, la película de Christopher Nolan, comenzó la noche con un premio importante: el de mejor actor secundario para Robert Downey Jr. Era el favorito y este va a ser el año en el que, al final, Iron Man se llevará todos los galardones ( incluyendo el Oscar), aunque sea con por hacer el mismo papel otra vez.

El mejor actor de reparto en televisión fue Matthew Macfadyen por Succession. Y la mejor actriz secundaria en esta categoría (y por fortuna), fue Elizabeth Debicki por dar vida a Lady Di en The Crown (Meryl Streep se quedó sin el premio pero se convirtió en la artista más nominada en la historia de estos galardones)

Actores principales de televisión

Jeremy Allen White se llevó el Globo de Oro por su interpretación (en una serie de comedia) de un cocinero algo neurótico y obsesivo en The Bear. Ninguna sorpresa. Lo que sí que no nos esperábamos era que su compañera, Ayo Edebiri , hiciese lo propio como actriz de comedia ( una lástima porque Natasha Lyonne se lo merecía- y mucho- por Poker Face).

Nadie pudo sorprenderse con los premios a Ali Wong y Steven Yeun como mejor intérpretes en una mini serie por Beef , producto de serie que también se llevó el premio principal en su categoría.

Kieran Culkin se llevó el Globo de Oro a mejor actor en una serie de drama por Succession. ¿Lo merecía? Por esta última temporada sí. Mucho. Y sorpresa mayúscula al ver a su compañera Sarah Snook subir a recoger su Globo de Oro como mejor actriz de una serie dramática.

Sorpresa japonesa

Qué alegría cinéfila fue la de ver a Natalie Portman y a Florence Pugh pronunciar El chico y la garza como ganadora a la Mejor película de animación. El maestro japonés, Miyazaki, se impuso a grandes éxitos como Spider-Man: cruzando el multiverso, o Super Mario Bros.

Emma Stone le quita el premio a Margot Robbie

Era lógico. Margot Robbie y su Barbie han sido la gran sensación del año cinematográfico pero, para ser justos, lo que hace Emma Stone en Pobres Criaturas es un milagro, por eso, su Globo de oro como mejor actriz en una comedia es más que merecido.

Cillian Murphy gana por ‘Oppenheimer’

Que Cillian Murphy vaya preparando una buena estantería para la cantidad de premios que va a recoger este año por Oppenheimer. Ha empezado por el Globo de oro al mejor actor en una película de drama y lo más seguro es que termine con el Oscar. No tiene rival.

Bayona se queda sin Globo de Oro

Era de esperar. La sociedad de la nieve se fue de vacío frente a Anatomía de una caída en el apartado de Mejor Película de habla no inglesa. La película francesa era la favorita y de hecho ganó también en el apartado de Mejor guión cinematográfico. Pero ojo, esta película no competirá en los Oscar porque la Academia francesa no la eligió para representar a su cine. Esto significa que J.A. Bayona tiene muchas posibilidades de llevarse la tan ansiada estatuilla dorada.

Premio al logro cinematográfico y de taquilla

Esta ha sido la categoría sorpresa del año. Un premio algo absurdo para acercar la crítica al público y contentar a los taquillazos del año. Y por eso estaba allí Taylor Swift ya que su película documental (sobre su última gira) estaba nominada. Pero como era lógico, Barbie ganó puesto que ha sido el fenómeno cinematográfico del año.

Las mejores series

En cuanto a serie de comedia no hubo sorpresas: The Bear se llevó el premio gordo. Y lo mismo se puede decir de Beef como mejor mini serie. Ambas han sido las grandes revelaciones de la temporada.

Pero aunque todo parecía indicar que The last of us iba a arrasar como serie dramática, al final fue la última temporada de Succession la que arrasó. Lo merecía por lo que esta ficción ha supuesto para la televisión. Aquí se demuestra que los Globos de Oro han cambiado ya que históricamente siempre premiaban la novedad frente a la veteranía.

‘Barbie’ pierde los premios gordos

Esto sí que era inesperado. El fenómeno Barbie se quedó sin ser la mejor película de comedia o musical. en los Gobos de Oro. En su lugar, lo logró la otra favorita, Pobres criaturas. La película de Greta Gerwig se quedó con el reconocimiento a la taquilla y a la mejor canción. ¿Es justo? No del todo. La cinta de Yorgos Lanthimos es genial pero Barbie ha supuesto, a nivel cinematográfico y social, un cambio de paradigma único.

El premio más justo

Lily Gladstone ganó como mejor actriz principal en una película dramática por Killers of the Flower Moon. Es la gran interpretación del año, sin duda, y todo indica que se llevará el Oscar. Lo merece más que nadie.

Nominados y ganadores

