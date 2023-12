‘La sociedad de la nieve’ camino a los Oscar: la película de Bayona entra en la ‘shortlist’

En los últimos años las películas españolas no han tenido una gran suerte de cara a las nominaciones en los Oscar. A veces debido a malas elecciones dentro de la selección de la propia Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) y en otras, porque toda aquella historia que quiera llegar lejos en estos premios, debe realizar una potente campaña de comunicación en el extranjero que en nuestro país no se suele tener en mente. Tan sólo Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar obtuvo el reconocimiento final (que no se materializó en estatuilla). Ahora, sabemos gracias a la AACCE que La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona ha pasado el penúltimo corte en el camino a lo que parece, una más que probable nominación en la categoría de mejor película internacional.

Fue hace unas horas cuando hemos sabido que el filme basado en hechos reales ha entrado en la shortlist de 15 nombres que optarán a esa carrera final para la que el trabajo del cineasta catalán parece tener todos los ingredientes para triunfar. La propia nominación ya sería un éxito pero no haría el camino, ni mucho menos, más sencillo. Las grandes favoritas son Fallen Leaves de Aki Kaurismäki y La zona de interés de Jonathan Glazer. Pero es que aparte de ellas, Yo Capitán de Matteo Garrone, A Fuego lento representando a Francia y Perfect Days de Wim Wenders representando a Japón también tienen grandes recorridos de cara a la codiciada estatuilla. Habrá que esperar hasta el 23 de enero para conocer la lista definitiva.

Hay que señalar que las buenas noticias para el producto español de Netflix no se reducen únicamente a esta categoría, ya que además aparece en la shortlist de efectos visuales, música (compuesta por el gran Michael Giacchino) y maquillaje y peluquería. Siendo bastante complicado que esta historia de supervivencia se quede sin ninguna nominación.

‘La sociedad de la nieve’: la película española del año

Aparte del probable reconocimiento internacional, La sociedad de la nieve cuenta con 13 nominaciones a los Goya. A dos consideraciones de 20.000 especies de abejas pero con seguramente, un mayor respaldo del mainstream. La sinopsis oficial de la cinta es la siguiente: “En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en el corazón de los Andes. Sólo 29 sobreviven en el accidente, atrapados en uno de los entornos más hostiles y salvajes del planeta. Se verán obligado a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

La sociedad de la nieve llegará al catálogo de Netflix el próximo 4 de enero de 2024.