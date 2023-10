Tráiler de ‘La zona de interés’: Jonathan Glazer regresó con un drama sobre el holocausto

Hace más de una década que el director Jonathan Glazer no estrena filme y por lo que parece, la espera de su talento valdrá la pena. La zona de interés es la nueva colaboración del cineasta con el prestigioso sello A24, después de que juntos estrenasen la inquietante Under the Skin en 2013. Ahora, por fin podemos echar un primer vistazo a este drama sobre el holocausto protagonizado por Christian Friedel y Sandra Hüller.

En la película, el matrimonio protagonista se esfuerza por construir una vida de ensueño para su familia en una casa y un jardín justo al lado del campo de concentración de Auschwitz, donde Rudolf Höss, el personaje que interpreta Friedel, ha sido el comandante en jefe durante más tiempo. Los judíos están siendo exterminados al otro lado del muro, mientras el matrimonio hace la vista gorda ante la atrocidad.

Una grabación “de vigilancia constante”

Para filmar La zona de interés, Glazer mando fabricar decorados de 360 grados con múltiples cámaras instaladas y luego editadas en postproducción para darle a la película una sensación de vigilancia desconcertante. Un trabajo apoyado por supuesto por Lukasz Tal, el director de fotografía nominado al Oscar por Ida y Cold War, de Papel Pawlikowski.

Una técnica que seguramente impactó en gran medida en los espectadores que la vieron en el Festival de Cine de Nueva York, después de su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó el Premio del Jurado. El cineasta británico fue elogiado por su trabajo, en la que muchos consideran como una de las grandes obras dramáticas del año. Tendremos que esperar para ver cómo se comportan los académicos y si el trabajo de Glazer bien merece la consideración de alguna estatuilla dorada.

‘La zona de interés’: reparto y fecha de estreno

Además de Friedel y Hüller, el reparto lo conforman Max Beck, Ralph Herforth, Stephanie Petrowitz, Sascha Maaz, Marie Rosa Tietjen y Lilli Falk. La segunda película de Glazer está producida por James Wilson y Ewa Puszcyn´nska, con Reno Antoniadis, Ollie Madden, David Kimbangi y Tessa Ross de House Producciones. Junto a A24, el proyecto ha sido cofinanciado por Film4, Access Entertainment y el Instituto Polaco de Cine.

La zona de interés llegará a los cines españoles el próximo 19 de enero de 2024.