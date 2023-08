‘La zona de interés’, lo nuevo de Jonathan Glazer con A24 ya tiene fecha de estreno

La zona de interés, el interesante retrato del Holocausto que dirige Jonathan Glazer ya tiene fecha de estreno oficial y A24, el sello que la produce, ha querido compartir dos nuevas imágenes para celebrarlo. El título recibió una fuerte ovación en el Festival de Cine de Cannes, llevándose finalmente el Gran Premio del Jurado en la pasada edición.

Ahora, sabemos que la cinta llegará el próximo 8 de diciembre, a punto para la temporada de premios, mientras que en nuestro país tendremos que esperar algo más, hasta el 19 de enero para poder verla en las salas. En las dos nuevas imágenes que ha compartido la productora, podemos ver a Christian Friedel como el comandante Rudolph Höss y a Sandra Hüller como su esposa y complice, Hedwig Höss. La sinopsis oficial de la película nos cuenta cómo Rudolph y Hedwig se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia, con su idílica casa con jardín, justo al lado del campo de concentración de Auschwitz, donde el Höss es el comandante jefe con más años de servicio.

Esta es la primera película que dirige Glazer desde que en 2013 rodase el ya clásico de culto, Under the Skin, protagonizada por Scarlett Johansson como una alienígena que caza humanos en nuestro planeta. El título llamó la atención de la crítica especializada sobre todo por su corte autoral y por la implicación de una ya superestrella consolidada como Johansson en un filme independiente de tan bajo coste.

Un gran equipo tras ‘La zona de interés’

Como es habitual en Jonathan Glazer, el director británico ha reunido a un gran equipo para rodar La zona de interés. Por un lado, ha escogido a Lukasz Zal, el director de fotografía nominado al Oscar por Ida y por haber inmortalizado el drama Cold War de Pawel Pawlikowski. Por otro lado, la compositora habitual del cineasta, Mica Levi, compuso la banda sonora original de esta historia sobre el holocausto. Levi es la responsable de las composiciones de algunos de los cortos de Glazer, como Strasbourg 1518 y The Fall, además de haber formado equipo por primera vez en la propia Under the Skin.

La película ha sido cofinanciada por A24, Film4, Access Entertainment y el Instituto Polaco de Cine, junto a los productores ejecutivos James Wilson y Ewa Puszcynska. Antes de llegar a los cines de todo el mundo, La zona de interés se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Totonto y probablemente, también en Telluride el próximo mes de septiembre.