A pesar de ser una productora de éxito, la primera película de A24 fue horrible

Hoy en día, A24 está considerada como la gran productora independiente del séptimo arte y aunque ya dio la sorpresa en los Oscar de 2017 con Moonlight, no ha sido hasta el año pasado cuando ha demostrado una supremacía en los certámenes absolutamente brutal. Todo a la vez en todas partes se llevó 7 estatuillas y La ballena 2, por no hablar del acumulado final de todas sus nominaciones. Más allá del éxito y el reconocimiento, también ha cosechado algunas de las obras de terror más reconocibles en el cine moderno, como en el caso de La bruja o Hereditary. Sin embargo, sus comienzos no fueron sencillos y su primera película es todavía a día de hoy la peor. Hablamos de A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III.

La cinta de impronunciable título cuenta la historia de Charles Swan III (Charlie Sheen), un diseñador gráfico muy exitoso pero solitario, que lucha por sobrellevar el hecho de que su novia de toda la vida e haya dejado tras encontrar una retahíla de fotos eróticas de su pasado. La película está narrada de una forma incoherente, lo cual hace bastante difícil entrar en su trama. De esta forma, como espectadores vamos viendo como los deseos y miedos de Charles se representan a partir de parodias oníricas, sin dar mucha información a los espectadores y mostrando sólo observaciones superficiales que el largometraje hace sobre Charles y sus problemas.

Todo un despropósito que hoy en día no habría tenido cabida en la compañía. Sorprende, aparte del propio hecho de que esté manufacturada por A24 que tras las cámaras encontremos a Roman Coppola, el sobrino de Francis Ford Coppola, quien habitualmente ha desarrollado su carrera como actor fetiche del cineasta Wes Anderson.

Con tan sólo 86 minutos, la película que además está escrita y coprotagonizada por el propio Coppola, cuenta en su reparto con Bill Murray, Patricia Arquette, Katheryn Winnick, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza. Lo peor de todo es que encima estuvo en la Sección oficial de largometrajes a concurso del Festival Sitges y claro, fue allí donde las críticas destrozaron este filme experimental sin sentido y lleno de errores.

Como realizador, Coppola si que había liderado varios exitososo videoclips de los Artic Monkeys y The Strokes, pero después no volvió a aventurarse en el largometraje. Si en cambio en la serie Mozart in the Jungle.