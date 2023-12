Taylor Swift se sincera, como nunca, sobre su relación con Travis Kelce

Taylor Swift está en boca de todos: su gira, sus lanzamientos, su película y, desde hace unos meses, también su nueva relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Esta relación tiene a sus seguidores, tanto a los de la cantante como del deportista, muy pendientes de ellos. Además, esta nueva relación es algo diferente para la cantante respecto a sus anteriores, ya que no se esconden de las cámaras.

Nos remontamos a hace unos meses, cuando el jugador del Kansas Chiefs acudió a uno de los conciertos de la cantante con la intención de entregarle a la artista una pulsera de la amistad con su número de teléfono. La de las pulseras de la amistad es una tradición que tienen las swifties, ya que intercambian en los conciertos estas pulseras de cuentas.

Look who hit the Sunday Matinee 👀 Welcome to #ChiefsKingdom , @taylorswift13 !

El jugador habló de esto en un podcast, diciendo que estaba decepcionado porque no pudo darle la pulsera. Semanas más tarde, la estrella del pop acudió por primera vez a ver un partido de Kelce. Las redes sociales se preguntaron si esa sería la primera cita de la pareja.

La cantante ha hablado acerca de aquel podcast en su entrevista para TIME como la Persona del Año: «Empezamos a salir justo después de eso así que pasamos una cantidad importante de tiempo sin que nadie lo supiera, de lo cual estoy muy agradecida porque pudimos de verdad conocernos el uno al otro».

Además, en esta misma entrevista, ha querido aclarar las especulaciones de primera cita que despertó aquel partido de fútbol americano: «Ya éramos pareja cuando fui a verle a ese primer partido. Creo que algunas personas siguen pensando que esa fue nuestra primera cita. Nunca seríamos tan locos como para hacer eso en una primera cita».

📝 | Taylor Swift on her relationship with Travis Kelce

“We actually had a significant amount of time that no one knew… By the time I went to that first game, we were a couple… We would never be psychotic enough to hard launch a first date” pic.twitter.com/Jka7YL7BYU

— Taylor Swift Updates 🩵 (@TSwiftLA) December 6, 2023