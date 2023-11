Taylor Swift cambia la letra de ‘Karma’ en un concierto para sorprender a Travis Kelce, su novio

Taylor Swift regresa a los escenarios con The Eras Tour tras unas semanas de descanso, y lo hace en Argentina, donde ha dado tres conciertos. Con todas las entradas agotadas, la cantante estadounidense le ha dado a sus fans unos conciertos llenos de emociones y sorpresas.

La artista de 33 años no solo sorprendió a sus fans, sino también a Travis Kelce, su nueva pareja. Y es que Swift cambió la letra de una de sus canciones en pleno concierto de forma inesperada. El segundo concierto en la capital argentina estaba llegando a su fin cuando la última canción del concierto, Karma, dio un giro.

🏟️| Karma is the guy on the @Chiefs coming straight home to me 🫶 pic.twitter.com/1HGw0aassB — Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 12, 2023

«Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me». Este es el cambio de letra en cuestión. Travis Kelce es jugador en el equipo Kansas City Chiefs, de fútbol americano. La cantante hacía este gesto a su nuevo amor cambiando la palabra «screen» de la letra original por «Chiefs», el equipo donde milita Kelce. «Karma es el chico en los Chiefs, viniendo a casa directo a mí».

El cambio sorpresa en la canción que cierra el espectáculo hacía enloquecer al público y también al jugador, que había acompañado a la cantante hasta Argentina y que se encontraba entre el público en el momento. Más tarde, al acabar la canción, la pareja se encontraba y se mostraban muy cariñosos en su reencuentro tras el emotivo momento.

🎥| Travis Kelce’s reaction to «Karma is the guy on the Chiefs» pic.twitter.com/aXnJFTMhXn — The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 12, 2023

Ahora, la estrella internacional le ha querido dar un nuevo sentido al single de su álbum Midnights. La cantante ha recibido recientemente 6 nominaciones a los Premios Grammy, uno de ellos por la colaboración junto a Ice Spice de esta canción en cuestión.