Así es la complicada vida de Jeremy Allen White, el nuevo novio de Rosalía

Jeremy Allen White se ha convertido en noticia a raíz de la relación sentimental que mantiene con Rosalía. Después de muchos rumores, se han dejado ver juntos en Los Ángeles, concretamente saliendo de un cine y compartiendo gestos muy cariñosos. Desde ese momento no se habla de otra cosa y son muchos los periodistas que han investigado al actor. Rosalía y Jeremy compraron un ramo de flores, pasearon intercambiando miradas y sonrisas y parecen atravesar un buen momento. Pero, ¿cómo es Jeremy Allen en realidad?

A sus 32 años, Jeremy Allen ha conseguido llegar a lo más alto en el mundo de la interpretación. El problema es que su trabajo le ha generado una proyección pública que ha jugado en su contra. Gracias a la exposición que ha tenido en los últimos tiempos sabemos que está teniendo muchos problemas con la madre de sus hijas. Se han separado y el estadounidense quiere pelear por la custodia de las pequeñas, aunque el camino no le resultará nada fácil.

Los problemas de Jeremy Allen White

Jeremy Allen había formado una familia con la actriz Addison Timlin, con quien tuvo dos hijas en común. Formalizaron su relación en 2013 y pasaron por el altar en 2019, pensando que el amor que sentían no se iba a acabar nunca. La cuestión es que los hábitos del artista empezaron a generar una tensión incontrolable. El exmatrimonio intentó solucionar la crisis, pero finalmente cada miembro de la pareja tomó un camino distinto.

El actual novio de Rosalía quiere quedarse con la custodia de sus hijas, aunque el juez no se lo ha puesto nada fácil. Addison Timlin ha demostrado que tiene hábitos poco compatibles con la estabilidad familiar, por eso debe hacerse una prueba de alcoholemia siempre que quiere ver a las niñas: Ezer Billie, de cuatro años y Dolores Wild, de dos.

¿Cuál es el motivo de la separación?

Jeremy Allen parecía tener un matrimonio perfecto, de hecho la crisis no se confirmó hasta hace muy poco. Tanto es así que cuando ganó un premio por su papel protagonista en ‘The Bear’ le dedicó el premio a su ex. «Te quiero hasta lo más profundo de mis huesos, gracias por todo lo que haces y por todo lo que has hecho”. Ella, por su parte, le contestó: “Cuando teníamos 14 años te vi actuar por primera vez en una clase de teatro y no pude apartar mis ojos de ti». Ahora todo esto ha caído en saco roto y Rosalía ha entrado en escena.

Jeremy Allen y Addison Timlin intentaron reconciliarse

Fuentes cercanas a Addison Timlin aseguraron que el actor estaba haciendo todo lo posible para intentar recuperar a la madre de sus hijas. Tanto es así que se dejaron ver juntos hace unos meses y muchos medios americanos insinuaron que se habían reconciliado. Ahora sabemos que esta noticia no fue más que un breve espejismo. Según ha salido publicado, las costumbres que tenía Jeremy acabaron con la paciencia de Addison, quien decidió que no le iba a dar más oportunidades.