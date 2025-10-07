Todo sobre Jeremy Allen White: su edad, altura y su relación con Rosalía

La plataforma de Disney+ sigue manteniendo expectante a su audiencia con su catálogo audiovisual. Pero, si hablamos de producciones estrella, indiscutiblemente, The Bear tiene que estar en la lista. La aclamada producción protagonizada por Jeremy Allen White narra la supervivencia de un restaurante que se encuentra en su peor momento, al igual que el equipo de cocineros que lo integran. Nominada a los Premios Emmy, la ficción estuvo en boca de todos durante meses. Una trama que ha alzado el nombre del protagonista, por obvias razones. Pero, ¿quién es Jeremy Allen White? ¿quién es su pareja actual? ¿qué premios ha ganado? ¡Te lo presentamos!

Según varios reportes, el artista mide 1,70m y se ha convertido en la nueva sensación de Hollywood. Su éxito en la ficción que emite Disney+ lo ha llevado a ser premiado con tres Globos de Oro consecutivos y dos Primetime Emmy Awards. Y es que, The Bear se ha convertido en una de las ficciones más reflexivas y personales de los últimos años. Por ello, su relación con la cantante española, Rosalía, no pasó desapercibida para nadie. Y es que, ambos decidieron conocerse en octubre del 2023, tras haber vivido rupturas recientes. Un romance ajeno al foco mediático que duró un par de meses.

Su carrera profesional

Nacido el 17 de febrero de 1991 en Nueva York, Estados Unidos, es un actor de cine y televisión que adquirió un gran reconocimiento tras interpretar a Phillip Gallagher en la serie Showtime Shameless. A lo largo de su carrera también ha formado parte de largometrajes de éxito, entre ellos, Beautiful Ohio, The Speed of Life, Afterschool, Twelve, y Movie 43. Sin embargo, la ficción con la que ha escrito su nombre en la más alto ha sido con The Bear. De hecho, gracias a su interpretación ganó su primer premio Globo de Oro como mejor actor de serie de televisión – Comedia o musical.

Su lado más personal

A pesar de contar con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Jeremy Allen White no suele ser muy activo en redes sociales. Pero, aprovecha esta plataforma para promocionar los nuevos proyectos en los que se embarca a nivel profesional y los pequeño momentos que dan forma a su día a día.

Por otro lado, a nivel sentimental, el actor contrajo matrimonio el pasado 2019 con la actriz Addison Timlin, de la que se enamoró en 2013, cuando todavía eran adolescentes. La pareja dio la bienvenida al mundo a sus dos hijas en común, Ezer Billie y Dolores Wild. Sin embargo, la pareja decidió tomar caminos por separado. En el 2024, el actor mantuvo una relación sentimental con Rosalía. Un romance breve, pero intenso que acaparó varios portadas en los medios de comunicación. Actualmente, y según citan varios medios, el artista está conociendo a la actriz Molly Gordon.

Un divorcio muy polémico

Tal y como se informó de forma pública, el matrimonio decidió poner punto final a su historia el pasado mes de mayo de 2023. Al parecer, fue la actriz quién decidió solicitar el divorcio, una petición que no le sentó nada bien al actor. Aunque señalan estar en buenos términos, la artista confesó en sus redes sociales sentirse una «madre soltera» y estar «muy sola», sobre todo «cuando algo mágico sucede y no tienes a nadie a tu lado con quien compartirlo».

Una fuente reveló a la revista People que la ex pareja tiene un acuerdo de custodia específico y que, aunque no se han dado detalles del motivo del divorcio, podría estar relacionado con ello. «Aman a sus hijas y pasan tiempo juntos. Cuando ella solicitó el divorcio, él se enfadó, pero las cosas se han calmado un poco», explica la fuente.

De esta manera, los actores han acordado la custodia compartida de las niñas, siempre y cuando él se someta a los controles de alcoholemia del dispositivo Soberlink, el cual funciona a través del reconocimiento facial. Asimismo, Jeremy Allen White tiene que estar sobrio dos veces al día, los lunes, miércoles y viernes.

Los sábados en los que tenga que estar con las pequeñas deberá repetir la prueba tres veces y los domingos una. Todo ello sumado al hecho de que tiene que acudir a terapia y a dos reuniones de Alcohólicos Anónimos cada siete días.