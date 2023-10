Rosalía, ¿pillada con este famoso actor de Hollywood en una cita?

La vida de Rosalía está llena de rumores de una nueva pareja desde que saliese a la luz su ruptura con Rauw Alejandro. Después de solo unos meses de soltería se la ha relacionado con dos actores, el último después de que hay sido pillada en lo que parecía una cita romántica.

Mientras muchos apuntan a que podría haber una reconciliación con el cantante puertorriqueño, otros la han relacionado con un actor como Álex González tras varios movimientos sospechosos en Instagram. La ruptura del actor con María Pedraza ayudó a que esos comentarios cogieran fuerza, pero por ahora no se le has podido ver juntos en ningún momento.

La razón no es otra que mientras los rumores inundan la red, Rosalía se ha visto con otro intérprete, pero esta vez de Hollywood. La cantante de Con altura ha sido vista con Jeremy Allen White, conocido por ser protagonista de la serie The Bear, que en España está disponible en la plataforma Disney+.

Según el pódcast Deux U, la pareja fue vista en una sala de cine del barrio de Los Feliz, en la ciudad de Los Ángeles. Según testigos, acudieron a ver la película Juegos Salvajes, estrenada en 1998. Lejos de ser una casualidad, lo presentes pudieron comprobar como él la espera en el pasillo mientras la española acudió al baño, para después ir juntos a un restaurante próximo para cerrar lo que a todas luces parece una cita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeremy Allen White (@jeremyallenwhitefinally)

Jeremy también está en pleno proceso de superar un ruptura, esta vez por su divorcio con la también actriz Addison Timlin, con la que ha sido padre de dos hijos. Por el momento no hay fotos, pero ambos se siguen en redes sociales y él no ha podido resistirse en demostrar que es un gran fan de la artista al darle más de un Me gusta en Instagram.

Ambos triunfan en sus respectivas carreras

De Rosalía no hace falta explicar que es una de las cantantes más influyentes del mundo y que ha sido nominada a los premios Grammy Latino por su Despechá, un reconocimiento más a la que es una de las canciones de los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeremy Allen White (@jeremyallenwhitefinally)

Por su parte, Allen acaba de conocer que la que serie que le ha lanzado al estrellato tendrá una tercera temporada. En The Bear interpreta a un chef que intenta cumplir su sueño de triunfar en el competido mundo de la hostelería.