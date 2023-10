Actualmente, escuchar música sin las plataformas de streaming es un hecho que raramente se puede comprender. Con el paso de los años, la sociedad se ha adaptado tanto a tener música en todo momento que aplicaciones como Spotify se han consagrado como algunas de las grandes indispensables de todo usuario.

Precisamente, es esta plataforma la que llegó a España hace ya 15 años. Un motivo de celebración por el que la plataforma no ha dudado en hacer un pequeño recopilatorio de los artistas españoles que han hecho historia durante los últimos años.

De esta manera, Rosalía es la artista femenina española más escuchada de la historia de Spotify en todo el mundo. Un éxito al alcance de unos pocos que ha logrado gracias al lanzamiento de su último proyecto discográfico, Motomami. Siguiendo sus pasos, y muy de cerca, se encuentra Enrique Iglesias.

El hijo de Julio Iglesias se posiciona como el primer artista español en conseguir un millón de reproducciones en Spotify España. Un hito que logró en el año 2014, época en la que revolucionó el mundo con el disco Sex and Love. Pero, la cosa no termina aquí.

Quevedo se ha convertido en uno de los artistas españoles emergentes que más alegrías está dando a nuestro país, de eso no cabe duda. De hecho, tal está siendo el éxito del canario que su BZRP Music Sessions, Vol 52 (tema que lanzó el pasado 2022 con Bizarrap) ha sido catalogado como la canción más reproducida de la historia en España.

Una serie de hitos al que se suma el talento de Aitana, quien ha revolucionado al público desde su salida de OT 2017. De esta manera, su talento y arte han sido reconocidos y su música la ha consagrado como la artista más escuchada de la historia de Spotify España.

Artistas españoles que lideran Spotify, nacional e internacionalmente